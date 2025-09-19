Son Mühür- Yıllardır göz önünde olmamayı tercih eden Semiramis Pekkan, özel hayatında yaşadığı zorlukları ilk kez bu kadar açık bir şekilde dile getirdi. Sanatçı, hem geçmişteki deneyimlerinden hem de yakın zamanda başına gelen bir olaydan örnek vererek hayata dair dikkat çeken mesajlar verdi.

Köpeğiyle yaşadığı talihsiz kaza

Pekkan, birkaç gün önce köpeğini gezdirirken evinin önünde düştüğünü ve hastaneye kaldırıldığını anlattı. İlk muayenede ciddi bir sağlık sorunu bulunmazken, Pekkan “Buraya kadar gelmişken check-up yaptırayım” diyerek sağlık kontrolünden geçtiğini belirtti.

Akciğerinde kitle tespit edildi

Sanatçı, check-up sırasında hayatını değiştiren bir gerçekle yüzleşti. Sol akciğerinin alt lobunda kötü huylu bir kitle tespit edildi. Pekkan, yapılan operasyonla bu kitlenin alındığını ifade etti.

“Her şeyin bir sebebi var”

Semiramis Pekkan, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

“Sol akciğerimin alt lobunda kötü bir kitle olduğu ortaya çıktı ve alındı. Gördüğünüz gibi hiçbir şey sebepsiz değil. Şimdi çok iyiyim.”