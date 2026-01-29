İstanbul’un Kağıthane ilçesinde öğleden sonra yürekleri ağza getiren bir trafik kazası yaşandı. Mahkum sevkiyatı gerçekleştiren bir nakil aracının kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu adeta can pazarı kuruldu. İlk belirlemelere göre araçta bulunan çok sayıda kişi yaralanırken, durumu kritik olan görevlilerin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolunca facia geldi

Olay, saat 15.35 sularında Kağıthane sınırları içerisinde yer alan Çobançeşme Mahallesi 1. Kemer Mevkiinde vuku buldu. Kemerburgaz yönüne doğru seyir halinde olan ve içerisinde çok sayıda mahkumun bulunduğu 34 ZLK 50 plakalı cezaevi nakil vasıtası, sürücüsünün kontrolü yitirmesi neticesinde yola devrildi. Kazanın şiddetiyle araç içerisinde bulunanlar savrulurken, çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak durumu acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ekibi ve kaza kırım araçlarıyla itfaiye personeli sevk edildi.

Ekipler zamanla yarıştı: Araçta sıkışanlar çıkarıldı

Kısa sürede kaza mahalline ulaşan itfaiye erleri, devrilen aracın içerisinde mahsur kalan bir kişiyi profesyonel bir operasyonla dışarı çıkardı. Yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde bekletilen sağlık ekipleri tarafından süratle yapıldı. Yaralılar, bölgedeki donanımlı hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle yolun bir süreliğine trafiğe kapanması ulaşımda büyük aksamalara neden oldu. Bölgede oluşan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyrukları ve trafik yoğunluğu, drone kameraları aracılığıyla havadan görüntülendi.

İstanbul Valiliği’nden resmi açıklama geldi

Meydana gelen sarsıcı olayla ilgili İstanbul Valiliği tarafından kamuoyuna resmi bir bilgilendirme yapıldı. Açıklamada, 29 Ocak Perşembe günü gerçekleşen kazanın detaylarına değinilerek, araç içerisinde toplamda 12 mahkum, 6 jandarma görevlisi ve bir şoförün yer aldığı belirtildi. Kazada 2 jandarma personelinin durumunun ciddiyetini koruduğu ve ağır yaralı olduğu, toplam yaralı sayısının ise 19 olduğu kamuoyuna aktarıldı. Valilik, yaralıların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini ve kazayla ilgili adli tahkikatın titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

