Olay, dün saat 18.15 sıralarında Sütlüce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, annesiyle birlikte Erzincan’da yaşayan Uğur Kaya, birkaç gün önce babasının yanına geldi.

Baba ve oğulun birlikte yaşamaya başlamasının ardından, akşam saatlerinde aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Tamer Kaya, silahla oğluna ateş etti.

Önce oğlunu vurdu, sonra kendini öldürdü

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, Uğur Kaya’nın göğsünden iki el ateş edilerek vurulduğu belirlendi.

Baba Tamer Kaya’nın ise aynı silahla başına bir el ateş ederek intihar ettiği tespit edildi. Olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya el konuldu.

Yeğeni evi kontrol edince acı tablo ortaya çıktı

Tamer Kaya’ya uzun süre ulaşamayan ablası Süreyya K., kızı Meral P.’den dayısının evini kontrol etmesini istedi.

Eve giden Meral P., kapının arkadan kilitli olduğunu fark etti. Camdan içeri sokulan bir kişi, baba ve oğlun kanlar içinde hareketsiz yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

“İntihar edeceğini söylemiş”

Meral P.’nin polise verdiği ifadede, dayısının zaman zaman annesine hem kendisini hem de oğlunu öldüreceğini söylediğini, ancak bu sözleri ciddiye almadıklarını belirttiği öğrenildi. Olaydan yaklaşık bir saat önce ise Tamer Kaya’nın annesini arayarak intihar edeceğini söylediği ifade edildi.

Psikiyatrik kayıt ve suç geçmişi ortaya çıktı

Yapılan incelemelerde Uğur Kaya’nın Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kaydının bulunduğu, evde psikiyatrik ilaçlar tespit edildiği öğrenildi. Uğur Kaya’nın poliste 10, baba Tamer Kaya’nın ise 1 suç kaydı olduğu belirtildi.

Cenazeler Adli Tıp’a kaldırıldı

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından baba ve oğlun cansız bedenleri, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.