Mengiroğlu'nun çeşitli kişi ve kurumlardan aldığı iddia edilen borçları ödemediği ileri sürülüyor. Basına yansıyan bilgilere göre toplam yükümlülüğün yaklaşık 15 milyon TL'yi bulduğu ve alacaklıların savcılığa başvurduğu belirtiliyor.

Ceyhun Mengiroğlu dolandırıcılık iddiasının perde arkası

Haberlere göre oyuncu, Türkiye'den ayrılmadan önce çeşitli finans kuruluşlarından kredi kullandı ve kredi kartı limitlerinin tamamını harcadı. Bunun yanı sıra dizi ve film sektöründen tanıdıklarından da ciddi miktarda borç aldığı öne sürülüyor. Alacaklılar, uzun süredir Mengiroğlu'na ulaşamadıklarını ve eski telefon numarasının artık kullanılmadığını ifade ediyor.

Yapılan suç duyurularının ardından oyuncunun ifadesinin alınması amacıyla yakalama kararı çıkarıldığı ileri sürüldü. Ancak bu kararın kapsamı ve kesinleşip kesinleşmediğine dair resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama gelmedi.

Ceyhun Mengiroğlu Bali'de yeni bir hayata mı başladı

İddialara göre Mengiroğlu, 2025 yılının Ağustos ayından bu yana Türkiye'ye giriş yapmadı. Oyuncunun eşiyle birlikte Endonezya'nın Bali Adası'na yerleştiği ve burada yeni bir yaşam kurduğu konuşuluyor. Yaklaşık 6 aydır yurt dışında olan oyuncunun çevresiyle iletişimini tamamen kestiği belirtiliyor.

Mengiroğlu cephesinden ise tüm bu iddialara yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. Hukuki sürecin devam ettiği ve iddiaların yargı mercilerince değerlendirileceği ifade ediliyor.

Ceyhun Mengiroğlu kimdir

1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ceyhun Mengiroğlu, oyunculuk serüvenine 2015 yılında Adı Mutluluk dizisiyle adım attı. Kısa sürede dikkat çeken oyuncu, ardından birçok önemli yapımda yer aldı. Paramparça, Payitaht: Abdülhamit, Maria, Mustafa ve İkimizin Sırrı gibi projelerde izleyici karşısına çıktı.

Geniş kitleler tarafından en çok Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Ekin karakteriyle tanındı. Bu rol, 40 yaşındaki oyuncunun popülerliğini önemli ölçüde artırdı. Son olarak TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Mengiroğlu, kariyerinin zirvesindeyken bu iddialarla gündeme geldi.