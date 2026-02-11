Henüz üçüncü bölümü yayınlanmadan magazin kulislerinin en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelen Yeraltı dizisinde sular durulmuyor. Sosyal medyada hızla yayılan iddialara göre dizinin kadın başrolleri arasında ciddi bir gerilim yaşandı. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, oyuncuların sosyal medya hamleleri kafaları karıştırdı.

Sümeyye Aydoğan ve Devrim Özkan neden kavga etti

İddialara göre krizin fitilini ateşleyen olay, dizinin erkek başrolü Deniz Can Aktaş'a yöneltilen bir soru oldu. Set ortamında Aktaş'a "Partner olarak kimi görmek istersin?" diye sorulduğu ve oyuncunun bu soruya "Sümeyye Aydoğan" yanıtını verdiği ileri sürüldü. Bu gelişmenin ardından Devrim Özkan'ın kuliste sinirlendiği, masadaki eşyaları fırlatarak seti terk ettiği iddia edildi.

Kriz iddialarını güçlendiren bir diğer gelişme ise sosyal medyada yaşandı. Devrim Özkan, daha önce paylaştığı Deniz Can Aktaş ile olan fotoğrafını profilinden kaldırdı. Aynı dönemde Sümeyye Aydoğan'ın Aktaş ile fotoğraf paylaşması ve tweet atması, iddiaları daha da alevlendirdi. İki oyuncunun Instagram'da birbirlerini takipten çıkardığı da gözlerden kaçmadı.

Yeraltı dizisi oyuncuları ve konusu

NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi, derin devlet tarafından mafyanın içine sızdırılan Haydar Ali'nin hikayesini anlatıyor. Dizide Deniz Can Aktaş Haydar Ali karakterini canlandırırken, Devrim Özkan Ceylan, Sümeyye Aydoğan ise Sultan rolüne hayat veriyor. Kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Mehmet Yılmaz Ak ve Ülkü Hilal Çiftçi gibi isimlerin de yer aldığı dizi, ilk bölümünden itibaren büyük ilgi gördü.

Sümeyye Aydoğan kimdir

2 Nisan 1999 İstanbul doğumlu Sümeyye Aydoğan, 26 yaşında. Arnavut kökenli bir aileden gelen oyuncu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü mezunu. 2020 yılında Aile Hükümeti filmiyle oyunculuğa adım atan Aydoğan, Duy Beni dizisindeki Melisa Gerçek karakteriyle büyük çıkış yaptı. Sadakatsiz, Taçsız Prenses, Akif ve Gaddar dizilerinde rol alan oyuncu, Yeraltı'da Sultan karakterini canlandırıyor.

Devrim Özkan kimdir

2 Eylül 1998 Muğla doğumlu Devrim Özkan, 27 yaşında. Milas ve Bodrum'da büyüyen oyuncu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim aldı. 2017'de Rüya dizisiyle kariyerine başlayan Özkan, Vatanım Sensin, Vuslat ve Ramo dizilerinde rol aldı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki Songül karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, 48. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu adaylığı kazandı. Yeraltı'da Ceylan karakterine hayat veriyor.