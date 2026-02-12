Saç bakımına önem verenler için Şubat ayı yaklaşırken, ay takvimine göre belirlenen kesim günleri yeniden gündeme geldi. Geleneksel inanışlara göre bazı tarihlerde yapılan kesimlerin saçın daha sağlıklı uzamasına yardımcı olduğu düşünülüyor. Bu nedenle birçok kişi kuaför randevusunu almadan önce takvimi incelemeye başladı.

Ayın büyüme ve küçülme evreleri, saç kesimi planlamasında temel kriterlerden biri olarak gösteriliyor. Özellikle büyüyen ay dönemine denk gelen günlerin daha sık tercih edildiği belirtiliyor. Bu dönemde yapılan kesimlerin saçın daha hızlı uzamasına katkı sağladığına inanılıyor.

Öne çıkan kesim tarihleri

Şubat 2026 için paylaşılan takvimde bazı tarihler özellikle dikkat çekiyor. 6, 12, 13, 14, 15, 16 Şubat günleri, saç kesimi için tercih edilen zamanlar arasında yer alıyor.

Şubat 2026’da 18–20 Şubat arası, saç kesiminden kaçınılması gereken günler arasında yer alıyorr.

Ay takvimine göre kesim alışkanlığı yaygınlaşıyor

Ay takvimine göre saç kesimi tamamen kişisel tercihe dayalı bir alışkanlık. Bilimsel zorunluluk olmasada, pek çok kişi doğru zamanda kestirilen saçın daha sağlıklı göründüğünü söylüyor. Özellikle düzenli bakım yapanların bu yöntemi rutin haline getirdiği belirtiliyor.

Saç bakımına ilgi duyanlar için Şubat ayı takvimi, kuaför randevularını planlamak isteyenlere rehber niteliği taşıyor. Kimi kişiler hızlı uzama, kimileri ise saçın formunu korumak amacıyla farklı günleri tercih edebiliyor.