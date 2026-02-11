Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kurumun personel alımında 1.305 kişi kura yöntemiyle, 84 kişi ise sınavla belirlenecek. İşte 2026 DSİ kura çekimi tarihi ve tüm detaylar...

2026 DSİ kura çekimi ne zaman

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştireceği 1.389 kişilik sürekli işçi alımı için kura tarihi netleşti. Seçim süreci 2 Mart 2026'da noter huzurunda yapılacak çekilişle başlayacak.

Sınavsız alınacak 1.305 işçi için İŞKUR'un bildirdiği adaylar arasından ilan edilen kadro sayısı kadar asil, bunun dört katı kadar da yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek.

DSİ sınav tarihi ne zaman

Sınavla istihdam edilecek 84 kişilik kadro için açık pozisyon sayısının dört katı asil ve aynı sayıda yedek aday, yine 2 Mart'taki kura sonucunda sınava katılma hakkı kazanacak. Öncelik hakkı bulunan adaylara ilişkin işlemler yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütülecek.

DSİ kura çekimi nerede yapılacak

Kura çekiminin yer ve saat bilgisi, personel alımını yürüten ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinde duyurulacak. Adaylara ayrıca posta yoluyla herhangi bir bildirim yapılmayacak.

Sürece ilişkin tüm gelişmeler, talep edilecek belgeler ve açıklamalar yine müdürlüklerin web sayfaları üzerinden paylaşılacak. Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan belirlenen adayların işlemleri, sürecin hangi aşamasında olursa olsun iptal edilebilecek.

DSİ personel alımı kadro ve branş dağılımı

Devlet Su İşleri'nin gerçekleştireceği 1.389 kişilik istihdamın büyük bölümü kura yöntemiyle yapılacak. Toplam kadronun 1.305'i noter huzurunda çekilecek kura ile, 84'ü ise sınavla belirlenecek.

Kura kapsamındaki pozisyonlar oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor:

Usta yardımcısı

Aşçı yardımcısı

Şoför

Düz işçi

Bakımcı-yağcı

Sürveyan

Sondaj işçisi

Treyler operatör yardımcısı

Laborant yardımcısı

Teknisyen

Topoğraf

Bekçi

Su dağıtım teknisyeni

Akaryakıtçı

Hidrolog yardımcısı

Jeofizik teknisyeni

Alet operatörü

Teknik ressam

Pompaj istasyonu operatörü

Döşemeci yardımcısı

Fotoğrafçı

Kompresör operatörü

Sınav yöntemiyle yapılacak alım ise 84 operatör pozisyonunu kapsıyor.

DSİ kura sonuçları nereden öğrenilir

Adaylar kura sonuçlarını ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden takip edebilecek. Ayrıca İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden de sonuçlara ulaşmak mümkün olacak.