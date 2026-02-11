Türkiye'de kardiyoloji ve medikal sektöründe birçok ilke imza atan Cezmi Mutlu'nun cenazesi 12 Şubat 2026 Perşembe günü öğle namazının ardından Levent Afet Yolal Camii'nden kaldırılacak. Beşiktaş ve milli takım efsanesi kaleci Necmi Mutlu'nun kardeşi olan Cezmi Mutlu, üç çocuk babasıydı.

Cezmi Mutlu'nun vefatına iş dünyasından tepkiler

Vefat haberinin ardından iş dünyasından taziye mesajları geldi. Erdoğan Tezcan yaptığı açıklamada "Medikal dünyasının sevilen iş adamı, mahalle arkadaşım Cezmi Mutlu vefat etti. Nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Koral Sarıtaş da "Çok kıymetli ağabeyim Cezmi Mutlu'yu kaybettik. Çok üzgünüm, kısa sürede kaybettik. Allah mekânını cennet eylesin. Ailesine, sevenlerine sabır dilerim" mesajını paylaştı.

Opakim firması da yayımladığı taziye mesajında Mutlu'nun şirketin kuruluş ve gelişim sürecine sağladığı değerli katkılarla her zaman saygı ve sevgiyle anılacağını belirtti.

Cezmi Mutlu kimdir

Cezmi Mutlu, 1943 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. 1966 yılında Atabay İlaç firmasında çalışmaya başlayan Mutlu, 1981 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı şirketten ayrılarak kendi işini kurdu.

Türkiye'de kardiyoloji, girişimsel kardiyoloji, nöroradyoloji ve tıbbi laboratuvar alanlarında öncü bir rol üstlenen Mutlu, sektörde birçok ilkin mimarı oldu. Kurduğu Mutlu Medikim şirketi, St. Jude Medical ve Bard Limited gibi dünya devlerinin Türkiye distribütörlüğünü yaptı.

Hangi şirketleri kurdu

Cezmi Mutlu, Rıza Köksal ile birlikte sağlık sektöründe birden fazla şirket kurdu. Opakim Tıbbi Ürünler, Hemakim, MDS Sağlık ve Dia Pro firmalarının kurucu ortağı olan Mutlu, 42 yılı aşkın süredir sağlık sektörüne hizmet veriyordu.

1994 yılında kurulan Opakim, teşhise yönelik ilaç ve tıbbi ürün grubunda faaliyet gösteriyor. Şirket, dünya lideri GE Healthcare'in röntgen ve manyetik rezonans görüntülemede kullanılan kontrast ajanlarının Türkiye temsilciliğini yapıyor. Opakim, 2024 yılında 30. kuruluş yıldönümünü kutlamıştı.

Kardeşi Necmi Mutlu kimdir

Cezmi Mutlu'nun ağabeyi Necmi Mutlu, Türk futbol tarihinin efsane kalecilerinden biri. 1937 İstanbul doğumlu Necmi Mutlu, 1958-1969 yılları arasında Beşiktaş kalesini korudu. 11 sezonda 241 maçla Beşiktaş'ın kalesini en uzun süre koruyan kaleci unvanını elinde bulunduruyor. Necmi Mutlu, Beşiktaş formasıyla 3 lig şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 TSYD Kupası kazandı. Milli takımda da forma giyen efsane kaleci, futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş'ta kaleci antrenörlüğü yaptı.

Cezmi Mutlu'nun cenazesi 12 Şubat 2026 Perşembe günü öğle namazını müteakip Levent Afet Yolal Camii'nden kaldırılacak. Merhum, Mehmet, Zeynep ve Kerim Mutlu'nun babası, eşi Hülya Mutlu'nun hayat arkadaşıydı.