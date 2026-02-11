Ramazan gecelerinin en önemli ibadetlerinden biri olan teravih namazı, yatsı namazının ardından kılınıyor. Peki 2026'da ilk teravih ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde teravih saat kaçta?

2026 ilk teravih namazı ne zaman kılınacak

2026 yılında ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba akşamı kılınacak. Yatsı namazının ardından camilerde cemaatle eda edilecek teravih namazıyla birlikte Ramazan ayının manevi atmosferi başlamış olacak. Aynı gece ilk sahura kalkılacak ve 19 Şubat Perşembe günü Ramazan'ın ilk orucu tutulacak.

Teravih namazı nedir, kaç rekât

Teravih namazı, Ramazan ayına özgü nafile bir ibadet olarak biliniyor. Toplam 20 rekât olarak eda edilen bu namaza her dört rekâtta bir kısa ara verilmesi nedeniyle "teravih" adı verilmiş. Kelime anlamı olarak "dinlendirmek, rahatlatmak" anlamına gelen tervîha sözcüğünden türüyor.

Ramazan ayı boyunca her akşam yatsı namazının ardından teravih namazı cemaatle kılınmaya devam edecek.

İl il teravih namazı saatleri 2026

Teravih namazı, yatsı ezanının okunmasının ardından kılınıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 Ramazan imsakiyesine göre 18 Şubat Çarşamba akşamı büyükşehirlerde yatsı ve teravih vakitleri şu şekilde:

İstanbul: 20.08

Ankara: 19.53

Bursa: 20.08

İzmir: 20.15

Diğer illere ait güncel ve detaylı vakit bilgileri için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden 2026 Ramazan imsakiyesi takip edilebilir.

2026 Ramazan ayı tarihleri

2026 yılı Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. İlk sahur 18-19 Şubat gecesi yapılacak, ilk iftar ise 19 Şubat akşamı açılacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 20 Mart 2026 Cuma gününe denk geliyor.

Mübarek Ramazan ayının tüm Müslümanlara hayırlar getirmesi dileğiyle...