AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede AK Parti Aydın İl Başkanlığı, Söke İlçe Yönetimi ve Belediye Meclis üyeleri de hazır bulundu.

“Söke’de birliktelik içinde hizmet edeceğiz”

Ziyarette destek mesajı veren Milletvekili Çankırı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısının selamlarını iletti. Çankırı, “Bugünü bizimle beraber yol yürümeye başlayan Sultanhisar, Yenipazar ve Söke Belediyelerimizi ziyarete ayırdım. Söke’de yapılabilecek her çalışmayı İl Başkanlığımızla istişare içinde sürdüreceğiz. Başkanlarımız hizmet edecek, teşkilatlarımız anlatacak ve biz Aydın’da, Söke’de hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Her zaman beraber yol yürümeye hazırız”

Aydın’ın Ege Bölgesi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Çankırı, AK Belediyeciliğin halka en yakın hizmet anlayışını temsil ettiğini belirtti. “Belediye başkanlarımız hizmetin en doğru noktası olan AK Belediyecilik çatısı altında buluşuyor. Biz Türkiye’nin her metrekaresinde hizmet için varız” dedi.

Başkan Arıkan’dan teşekkür

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ise, “Söke ve Aydınımızda kısa ve uzun vadede yapılabilecekleri değerlendirdik. Sayın Milletvekilimize bu kıymetli ziyaret için teşekkür ediyorum” sözleriyle birlik ve iş birliği mesajı verdi.