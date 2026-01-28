Son Mühür/ Beste Temel - Kaza, İzmir Çevre Yolu Uzundere mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir aracın hafif maddi hasarlı kazaya karışmasının ardından, sürücünün olay yerine yardım için bir yakınını çağırdığı öğrenildi. Bu sırada çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla bölgeye Karayolları’na ait bir araç sevk edildi.

Güvenlik önlemlerinin alındığı esnada başka bir otomobilin karayolları aracına arkadan çarpması sonucu zincirleme kaza oluştu. Çarpmanın etkisiyle olay yerindeki araçlar birbirine girdi.

İki kişi yaralandı

Zincirleme kazada, karayolları aracına çarpan otomobilde bulunan Çin uyruklu Yanjun Sun ile Xiadnui Hu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralı çıkarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, araç içinde sıkıştığı belirlenen Yanjun Sun’a müdahalede bulundu. Titiz çalışma sonucu yaralı, yaklaşık 5 dakika içinde sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Yanjun Sun’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.