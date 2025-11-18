Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Afet Bilinci, Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği (İZ-AFED), "Afetlere Dirençli Kent, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Çevre, Afet Bilinçli Toplum" vizyonuyla geçirdiği beş yılı, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen görkemli bir etkinlikle taçlandırdı. Kutlamada, toplumsal farkındalığa katkı sunan medya mensuplarına 2. Afet Bilinci Haberciliği Ödülleri takdim edildi.

Multidisipliner yaklaşım başarının temeli

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İZ-AFED Yönetim Kurulu Başkanı Servet Ertaş, derneğin kuruluş felsefesini ve beş yıllık başarı yolculuğunu detaylandırdı. Ertaş, derneğin 17 Kasım 2020'de, 30 Ekim 2020 İzmir Depremi sonrasında, afet yönetimi alanında tecrübeli isimlerin bir araya gelmesiyle kurulduğunu belirtti. Başlangıçta AFAD kökenli üyelerin çoğunlukta olduğu yapılarını, afetlerin çok boyutlu doğası gereği genişlettiklerini ifade etti.

Emekli AFAD Şefi, Afet Bilinci Eğitmeni ve İş Güvenliği Uzmanı olan Ertaş, dernek kadrosunun zenginliğine dikkat çekerek; "Ekibimizde farklı mühendislik disiplinlerinden uzmanlar, şehir plancıları, iş güvenliği profesyonelleri, eğitimciler, yerel yönetim görevlileri, mahalle muhtarları, afet acil durum teknikerleri, sosyologlar, iktisatçılar, tercümanlar, bilişim uzmanları ve hatta tiyatro sanatçıları gibi çok çeşitli meslek gruplarından arkadaşlarımız yer alıyor," dedi.

Başkan Ertaş, geçen yarım on yılda İzmir’in afetlere karşı direnç seviyesini artırmak için yoğun mesai harcadıklarını, nitelikli ve çok disiplinli kadrolarıyla bütünleşik bir perspektif uyguladıklarını vurguladı. Derneğin, geleneksel seminer yöntemlerini aşarak, bünyesindeki "Tiyatral Anlatım Ekibi" ile afet bilinci, çevre ve iklim konularını sanatın gücüyle, "güldürürken öğreten" bir formatta halka ulaştırdığını da sözlerine ekledi.

Toplumsal bilinçte medyanın rolü ödüllendirildi

Kuruluş yıl dönümü kutlamasının en önemli bölümünü, toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılmasına katkı sunan gazetecilerin onurlandırıldığı 2. Afet Bilinci Haberciliği Ödül Töreni oluşturdu. Başkan Ertaş, medyanın bu süreçteki hayati rolünü şu sözlerle ifade etti:

"Ürettiğimiz bilgileri eğitim salonlarından alarak en ücra köşedeki halkımıza taşıyan medyanın bu rolünü son derece önemsiyoruz. Onları adeta bizim misyonumuzun tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Bu kıymetli basın emekçilerini ödüllendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ödülü gelecek yıllarda daha da geliştirerek bir gelenek haline getirmeyi hedefliyoruz."

Ödülleri kucaklayan medya mensupları ve yayın organları şu şekilde sıralandı:

Yayın Organı Ödül Alan Basın Emekçileri

İLKSES Sultan Gümüş KAYA ve Kemal ÖZKURT

EgeTlegraf İlkay KIYAK ve Nihat AK

SON MÜHÜR HABER Tunç Erciyas

DHA İzmir Nevra Uçkaç

DEMOKRAT GÜNDEM Halide Demir Polatlı

N HABER İZMİR Yalçın Aydan

TV9 Esin Vardar

Sanatla farkındalık ve kapanış

Saat 14.00'te başlayan kutlama programı, İZ-AFED’in beş yıllık çalışmalarını özetleyen bir slayt sunumuyla açıldı. Gecenin dikkat çeken anlarından biri, İZ-AFED Tiyatral Anlatım Ekibi'nin sahnelediği, iklim değişikliği konusundaki yanlış anlamaları mizahi bir dille işleyen "İKLİMİ DEĞİŞTİRME...!?" adlı oyun oldu. Serkan Hacalioğlu, Handan Aşan, Şeyda Özpolat, Kader Aytekin, Erkan Güneş, Barış Koçer ve Özcan Arasan'ın rol aldığı oyun, izleyiciden yoğun alkış aldı.

Tiyatro gösterisinin ardından sahne alan Müzisyen Okan Kaya, seslendirdiği popüler parçalarla salondaki coşkuyu artırdı. Türk Sanat Müziği Koro Şefi Sergin KAYA ve Handan AŞAN'ın da eşlik etmesiyle katılımcılar keyifli bir müzik ziyafeti yaşadı.

Saat 16:00’da sona eren kuruluş yıl dönümü kutlaması, İZ-AFED yönetimi tarafından misafirlere Afet Acil Durum (Deprem) Çantası hediyeleri ve ikramların sunulmasıyla tamamlandı.