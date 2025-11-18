Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Seferihisar ilçesinin Ürkmez ve Gümüldür bölgelerinde mandalina üreticileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle satışlarda ciddi zorluk yaşıyor.

Pazarlarda talep düşük olduğu için birçok üretici hasat yapmaya dahi başlamadı. Narenciye ürünlerinin elde kalması, bölgedeki çiftçileri ekonomik açıdan sıkıntıya sokarken, ihracat tarafında da benzer bir durgunluk yaşanıyor.

HAVALAR SOĞURSA PAZARLAR BİRAZ HAREKETLENEBİLİR

Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Uçak, sorunun hem rekolte fazlalığından hem de sıcak havalardan kaynaklandığını belirterek,“ Rekoltenin fazlalığından ve iklimin sıcak gitmesinden dolayı şu anda alan satan yok. İhracatçılar da fiyat tutturmakta zorlanıyor. Yurt dışında da benzer bir durum var; pazarlarda çok ürün olduğu için talep düşük. Net bir fiyat söyleyemiyoruz. Havalar soğursa pazarlar biraz hareketlenebilir ama şu an durgunluk hâkim. Narenciye sıcak havada satılmıyor, soğukta talep artıyor. Rakip ülkelerde de hava sıcak gidiyor. Ürünler soğuk hava depolarında en fazla 1–2 ay dayanıyor. Her çiftçinin depolama imkânı da yok. Hepimiz arada derede kaldık” dedi.