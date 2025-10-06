İzmir'de düzenlenen ve büyük ilgi gören "Yeşil Vatan Satranç Turnuvası", Çeşme Belediyesporlu genç sporcuların elde ettiği önemli derecelerle taçlandı. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğinde organize edilen bu prestijli turnuvada, kulübün sporcuları birden fazla madalya kazanarak adlarından söz ettirdi ve başarılarıyla Çeşme'ye gurur yaşattı. Bu başarılar, kulübün satranç branşındaki yükselişini gözler önüne serdi.

Genç sporcular madalyaları topladı

Turnuvaya Çeşme Belediyespor adına katılan genç yeteneklerden Emir Cevdet Şener, kendi yaş kategorisinde sergilediği üstün performans sayesinde önemli bir derece elde ederek madalyanın sahibi oldu. Kulübün parlayan bir diğer yıldızı olan Ecrin Ela Sevim ise turnuvada çifte zafer yaşadı. Ecrin Ela Sevim, kendi kategorisinde en iyi kadın sporcu ödülüne layık görülürken, aynı zamanda genel sıralamada gösterdiği dikkat çekici performansla dokuzunculuk derecesini elde etti. Bu başarı, genç sporcunun turnuvadan iki farklı madalya ile ayrılmasını sağladı. Hem kız hem de erkek sporcuların elde ettiği bu dereceler, kulübün satranç eğitimine verdiği önemin somut kanıtı oldu.

Kulüp Başkanı Sarısaç: Başarılarımız bizi gururlandırıyor

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Sarısaç, sporcularının turnuvada gösterdiği azim ve başarıdan dolayı duyduğu büyük gururu dile getiren bir açıklama yayımladı. Sarısaç, "Genç sporcularımızın bu denli önemli ve rekabetçi turnuvalarda elde ettiği dereceler, bizi son derece mutlu ediyor ve geleceğe dair umutlarımızı artırıyor," ifadelerini kullandı.

Başkan, kulübün hedeflerine de değinerek, "Sadece futbol ve diğer popüler branşlarda değil, aynı zamanda satranç gibi zihinsel gelişime katkı sağlayan branşlarda da kulübümüzün adını ulusal düzeyde duyurmak ve çocuklarımızın kişisel gelişim süreçlerine aktif katkı sağlamak için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Bu genç yeteneklerin gösterdiği performans, doğru yolda olduğumuzu kanıtlıyor." dedi. Sarısaç, sözlerinin sonunda Emir Cevdet Şener ve Ecrin Ela Sevim başta olmak üzere, turnuvaya katılan tüm sporcuları ve onların gelişiminde büyük pay sahibi olan antrenör ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kulübün satrançtaki bu çıkışı, Çeşme'de gençlerin spora ve zihinsel aktivitelere olan ilgisini artırması bekleniyor.