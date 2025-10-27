Son Mühür/ Osman Günden - Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Çeşme Kadın Liderler Zirvesi (ICWLS), iki gün süren dolu dolu programın ardından dayanışma, eşitlik ve umut vurgularıyla tamamlandı. Zirvede siyasetten medyaya, girişimcilikten teknolojiye uzanan alanlarda oturumlar gerçekleştirildi.

Uluslararası buluşma büyük ilgi gördü

“Kadınların siyasette ve kamu yönetiminde yükselişi”, “Medya ve Kadın”, “Kadın Girişimcilerin Başarı Hikâyeleri”, “Teknolojide Kadınlar Çağı: Sistaverse” ve “Dijital Aktivizm ve Kadın” başlıklı oturumlarda derinlikli tartışmalar yapıldı. Türkçe ve İngilizce olarak yürütülen zirvede anlık çeviri sistemiyle uluslararası katılım kolaylaştırıldı. Bosna-Hersek’ten Benjamina Karić, Hollanda’dan Huri Şahin, Tunus’tan diplomat ve aktivist Aya Chebbi gibi önemli isimler zirveye renk kattı. Katılımcılar, paylaşım ve iş birliği odaklı politika önerileriyle dikkat çekti.

“Biz çoğunluk değil, eşitlik istiyoruz”

“Kadınların siyasette ve kamu yönetiminde yükselişi” oturumunda konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, siyasetin kadınlar için hâlâ zorluklarla dolu bir alan olduğuna dikkat çekti. Denizli, “Bugün hâlâ kararlar erkek egemen zihniyetle alınıyor. ‘Kadın’ vurgusunu yapmak zorunda kalmamızın nedeni eşitsizliğin gerçekliğidir. Tartışmamız gereken cinsiyet değil, liyakattir. Biz çoğunluk değil, eşitlik istiyoruz. Dönüşüm, erkeklerin de bu mücadeleye katılmasıyla mümkün.” dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal düzenlemelerin önemine de değinen Denizli, “Haklarımız kolay kazanılmadı; caydırıcı yasalar kadınların hayatını kurtarır. Birlikte mücadele edeceğiz ve yol arkadaşlığımızı büyüteceğiz.” ifadelerini kullandı.

Zirve, küresel platforma dönüşecek

Zirve sonunda katılımcılar, elde edilen sonuçların “eyleme dönüşen bir yol haritası” hâline getirilmesi konusunda anlaştı. Kapanış bildirgesi, hem ulusal kurumlarla hem de uluslararası platformlarla paylaşılacak. Çeşme Belediyesi, bu etkinlikte de çiçek yerine sakız fidanı hediye ederek doğa dostu geleneğini sürdürdü. Fidanlar, zirvenin kalıcı bir iyilik mirası bırakması amacıyla toprakla buluşturulacak.

Kadın dayanışmasının adresi Çeşme oldu

Zirve, kadınların siyasetten medyaya, ekonomiden dijital dünyaya kadar uzanan alanlarda görünürlüğünü artırmayı ve karar süreçlerindeki etkilerini güçlendirmeyi hedefleyen bir platform olarak tamamlandı. Çeşme Belediyesi, zirveyi her yıl geliştirerek kalıcı bir uluslararası kadın liderler buluşması hâline getirmeyi planlıyor.