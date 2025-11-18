Son Mühür / Atakan Başpehlivan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Osman Aksüner Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin basın tanıtım toplantısında gazetecilerle bir araya gelerek, Karabağlar’ın kentsel dönüşüm süreçleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Kentsel dönüşüm olması gereken hızda ilerlemiyor”

Türkiye’de kentsel dönüşüm süreçlerinin olması gereken hızda ilerlemediğini belirten Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Ülkemize baktığımızda ne yazık ki kentsel dönüşüm olması gereken hızda ilerlemiyor. Bizler Karabağlar Belediyesi olarak ilçemiz sınırları içerisinde sağlıklı barınma hakkımızı önceleyen, sadece binaları değil sağlıklı dönüşümle bir hedefe yürümek istiyoruz. Bir ilçe belediyesini bunu tek başına yapması mümkün değil. Sonuç ne olacak dediğimiz noktada atladığımız bir konu var.

Bu aşamaları doğru yönetemezsek bu cevapları gerçek bilgilerle almamız mümkün değil, o nedenle biz çalışmaları yaparken birlikte paylaşarak yürütmek istiyoruz. Alanın geneline baktığımızda ticaret fonksiyonu olan bir alan ancak biizim temel isteğimiz barınma hakkı olduğu için biz burayı tercih ettik. Diğer etaplarımızla eş zamanlı bir şekilde devam edeceğiz. Tüm bu değerlendirmeleri yaparken imarlı alanlarımızda da yürüyen çalışmalarımız var. Buradaki temel hedefimiz bunlardır. Üç buçuk yıl sonra bizler Karabağlar’da dönüşümün başlamasını istiyoruz.” dedi.

“Biz rantın vatandaştan yana, kamudan yana olması gerektiğini savunuyoruz”

Öte yandan, Karabağlar’ın küçük Türkiye modeli olduğunu kaydeden ve Karabağlar modeli oluşturulması gerektiğini aktaran Başkan Kınay, “Öncelikli sorununun kentsel dönüşüm olduğu bir ilçede yaşıyoruz. Karabağlar küçük Türkiye’dir, Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm alanıdır. İlgili kurumlar çalışmalarını yaparken görüşmelerimizi yapmak için çalışmalarımızı çabalarımızı sözümüzü ortaya koyacağız. Bunları konuşurken çokça konuşulan sözler var. Bizler Karabağlar’da çalışmalarımıza başlayalı 20 ay oldu.

Bu bölgede önemli aşamalar gerçekleştirmiş durumdayız. Bizim bir Karabağlar modeli oluşturmamız gerekiyor. Hayallerimiz neler, imkanlarımız neler bunları düşünmek zorundayız. Bu toplantımız aslında bu süreci nasıl yürüteceğimizin ve bundan sonraki gideceğimiz aşamaların bir yansımasıdır. Bu sürecin içerisinde planlamalarımız var. Hedefimiz tüm vatandaş görüşmelerini bu yıl içerisinde tamamlayabilmektir. Biz rantın vatandaştan yana, kamudan yana olması gerektiğini savunuyoruz.” diye konuştu.