Son Mühür/ Merve Turan - Çeşme Belediyesi, Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında ilçenin dört farklı mahallesinden üretici kadınları buluşturarak tarımda kadın emeğine dikkat çekti. Etkinlikte üretim süreçlerinde yaşanan zorluklar, çözüm önerileri ve sürdürülebilir tarım politikaları ele alındı.

Çeşme Belediyesi, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla kadın üreticilerle anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. Germiyan, Çiftlik, Ovacık ve Ildır mahallelerinden kadın çiftçilerin katıldığı toplantı, BORSAV ev sahipliğinde düzenlendi.

Kadın çiftçilerden ortak dayanışma mesajı

Etkinlikte Çeşme Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin taleplerini dinleyerek belediyenin sunduğu tarımsal destekler hakkında bilgi paylaştı. Kadın çiftçiler, üretimde karşılaştıkları sorunları dile getirirken, tarımsal verimliliğin artırılması için çözüm önerileri tartışıldı.

Belediye yetkilileri, kadın ve genç çiftçilerin tarıma kazandırılmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirterek, yerel üretimin hem ekonomik hem de kültürel bir değer taşıdığını vurguladı.

“Yerelden yeşeren üretim” vurgusu

Çeşme Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yerli tohumlardan çoğaltılan selluka sarmaşıkları, etkinliğe katılan kadın üreticilere hediye edildi. Bu anlamlı jest, “yerelden yeşeren üretim” anlayışının bir simgesi olarak değerlendirildi.

Belediye yetkilileri, tarımsal üretimi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil, aynı zamanda yerel kültürün ve dayanışmanın sürdürülebilirliği açısından da önemli gördüklerini ifade etti.