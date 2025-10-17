Son Mühür/ Beste Temel - Tarımda Buca Modeli ile Türkiye’ye örnek projelere imza atan Buca Belediyesi, zeytin üreticilerine yönelik budama eğitimi düzenledi. Eğitimde, ürün kalitesini ve verimini artırmanın yöntemleri anlatıldı.

Üreticiye bilgi desteği

Buca Belediyesi, kırsal kalkınmayı ve yerel üreticiyi destekleme vizyonu doğrultusunda bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan zeytin için üreticilere yönelik “Zeytin Budama Eğitimi” gerçekleştirdi. Buca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Ziraat Mühendisi Anıl Ayvaz üreticilerle bir araya geldi. Büyük ilgi gören eğitimde, katılımcılar budama tekniklerine ilişkin bilgi alırken üretim sırasında yaşadıkları deneyimleri de birbirleriyle paylaştı.

“Budama, verimi ve kaliteyi artırır”

Zeytin ağaçlarında budamanın birden fazla amacı bulunduğunu vurgulayan Ziraat Mühendisi Anıl Ayvaz, özellikle son yıllarda yaşanan kuraklığa dikkat çekerek şunları söyledi: “Kuraklık nedeniyle bitkinin meyve vermeyen dallarını kesmek, su tüketimini azaltmak açısından önem taşır. Budamanın bir diğer nedeni hastalık ve zararlılarla mücadeledir. Budama sonrası ilaçlama yaparken tüm dallara daha kolay ulaşmak mümkün olur. Eğer budamayı doğru yaparsanız, iç kısımlara güneş ışığı girer; böylece zararlı böcekler ve hastalıklar barınamaz. Rüzgâr da bu zararlıları ortamdan uzaklaştırır. Ayrıca budama, hasadı kolaylaştırır, daha yağlı ve kalibreli ürün alınmasını sağlar.”

“Fazla sulama hastalığa neden olur”

Bitkideki nem dengesinin üretimde kritik öneme sahip olduğunu belirten Ayvaz, üreticileri fazla sulamaya karşı uyardı:

“Nem varsa, mantar hastalığı da vardır. Bu nedenle gereğinden fazla sulama yapılmamalıdır. Fazla sulama sonucunda su buharlaşarak bitkinin yapraklarının bulunduğu taç bölgesinde nem oluşturur. Bu nem, hastalıklara zemin hazırlar. Daha sonra bu hastalıklarla mücadele etmek için ekstra ilaçlama yapmak zorunda kalınır.

Tarımda Buca Modeli büyüyor

Buca Belediyesi, Tarımda Buca Modeli kapsamında üreticilere eğitim, teknik destek ve bilgilendirme faaliyetleri sunarak yerel kalkınmayı güçlendirmeyi sürdürüyor. Belediye yetkilileri, tarımsal üretimde verimlilik ve sürdürülebilirlik hedefiyle üreticilere yönelik eğitim programlarının devam edeceğini bildirdi.