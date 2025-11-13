Son Mühür/ Osman Günden - İzmir’in en prestijli organizasyonlarından biri hâline gelen Altın Üzüm Ödül Töreni, Gündem Ege ve Gündem Buca iş birliğiyle bu yıl Buca Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu’nda büyük bir coşkuyla düzenlendi. İş, sanat, spor ve siyaset dünyasından birçok önemli ismin katıldığı gecede, kamuoyu araştırmaları ve jüri değerlendirmeleri sonucunda belirlenen ödüller sahiplerini buldu.

İzmir ve Buca gururu: Hüseyin Oygur’a “Başarılı İş Adamı Ödülü”

Bu yılın “Başarılı İş Adamı Ödülü”, klima sektöründeki üstün çalışmaları ve Buca’yı Türkiye genelinde gururla temsil etmesi sebebiyle Hüseyin Oygur’a verildi. Oygur, Türkiye genelinde 254 bayi arasında üç yıldır üst üste Gree Klima satışında Türkiye birincisi olarak İzmir ve Buca’nın adını ön plana taşıdı.

“Bu başarı Buca’nın başarısıdır”

Ödülünü aldıktan sonra sahnede kısa bir konuşma yapan Hüseyin Oygur, şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu ödül benim kadar Buca için de çok anlamlı. Türkiye genelinde 254 bayi arasında üç yıldır kendi markamda klima satışında Türkiye birincisiyiz. Ben her yerde özellikle İzmir ve Buca adını gururla temsil ediyorum. Bu ödülü tüm ekibim ve kentim adına alıyorum.”

Oygur, konuşmasını organizasyonu düzenleyen Gündem Buca Ailesi’ne, jüri üyelerine ve özellikle Bülent Kökten’e teşekkür ederek tamamladı.

Sanat, spor ve iş dünyası aynı sahnede buluştu

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Altın Üzüm Ödülleri, birçok önemli ismi bir araya getirdi.

Gecede; “Yılın Sanatçısı” ödülü ünlü sanatçı Çelik’e, “Yılın Spor Adamı” ödülü İzmir İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici’ye, 2025 Yılı Başarı Ödülü, Türk futboluna uzun yıllar boyunca yöneticilik, temsilcilik ve katkılarıyla hizmet eden TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural’a, 2025 Yılı Altın Üzüm Özel Ödülü ise TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Sebahattin Şahin’e verildi.

Gecenin sunuculuğunu Deniz Olgun ve Hikmet Durmuş üstlendi. Program boyunca hem renkli hem de duygusal anlar yaşandı.

Ödüller halk oylaması ve jüri değerlendirmeleriyle belirlendi

Ödüller, Jüri Komite Başkanı Engin Kurt ile jüri üyeleri Bülent Kökten ve Metin Aydınoğlu tarafından, kamuoyu araştırmaları ve halk oylamaları sonucunda belirlendi. Tören kapsamında medya, iş dünyası, kültür ve spor alanında Türkiye genelinde önemli katkılar sunan birçok isim de onurlandırıldı.