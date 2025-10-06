GRAN Fondo Çeşme by Salcano bisiklet festivali, bu yıl dokuzuncu kez düzenlenerek, 25-26 Ekim 2025 tarihlerinde heyecana sahne olacak. Organizasyon, sportif rekabetin ötesinde, 'Bisiklete binmeyen çocuk kalmasın' mottosuyla sosyal sorumluluğa odaklanacak ve elde edilen farkındalığı 'Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler' projesine destek olmak için kullanacak. Gran Fondo World Tour takviminde yer alan ve sporculara dünya şampiyonalarına katılım için kritik puanlar kazandıran bu prestijli etkinlikte, yerli ve yabancı çok sayıda amatör yol bisikletçisi pedal çevirecek. Yarışmaya katılmak isteyenlerin son başvuru tarihi, resmi web sitesi üzerinden 17 Ekim Cuma günü olarak belirlendi.

Zorluk seviyeleri farklı üç parkurda kritik mücadele

Amatör bisikletçiler, UCI (Uluslararası Bisiklet Birliği) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun belirlediği yönetmeliklere uygun olarak düzenlenen yarışta üç ayrı parkurda ter dökecekler. Sporcular, fiziksel yeterliliklerine göre 91K, 67K ve 41K uzunluklarındaki bu parkurlarda kıyasıya bir mücadele verecek.

En uzun ve en zorlu parkur olan 91K etabı, Çeşme merkezden başlayıp nefes kesen manzaralar eşliğinde adayı turlayacak. Saat 08.00’de start alacak bu etapta bisikletçiler, bin 25 metrenin üzerinde toplam tırmanışla mücadele edecek ve finişi Çeşme merkezde görecek. 67K parkuru ise saat 08.30’da başlayacak ve 787 metrenin üzerindeki tırmanışıyla orta zorlukta bir deneyim sunacak. En kısa mesafe olan 41K Çeşme parkuru da 08.30’da start alacak; bu etap, 382 metrenin üzerindeki toplam tırmanışın ardından Çeşme şehir merkezinde sona erecek.

Engelsiz spor vurgusu: Tandem ve Paralimpik kategorileriyle kapsayıcılık

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, sosyal misyonunu genişleterek bu yıl da Eşpedal Derneği iş birliğiyle tandem kategorisine yer veriyor. Bu özel kategoride, görme engelli sporcular ve pilot bisikletçiler aynı bisikleti paylaşarak yarışarak engelsiz spor bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca organizasyon, sporun birleştirici gücünü öne çıkarmak adına paralimpik kategorisini de bünyesine katıyor. Farklı engel gruplarından sporcuların katılımıyla düzenlenecek bu kategori, Çeşme’de tüm bireylere eşit ve kapsayıcı bir yarışma ortamı sunarak, sporun sadece rekabetten ibaret olmadığını kanıtlıyor.