Son Mühür- Buca Belediyesi çalışanları, aylardır ödenmeyen alacakları için yeniden belediye önünde bir araya geldi. TÜM BEL-SEN İzmir 2 Nolu Şube öncülüğünde gerçekleştirilen eylemde emekçiler, belediye yönetiminin verdiği sözleri tutmamasına tepki gösterdi.

“ ÖDEME SÖZÜ VERİLDİ, TEK KURUŞ YOK”

Sendika temsilcileri, belediye yönetiminin 2 Ekim tarihinde ödeme yapılacağı yönündeki sözünü tutmadığını hatırlatarak “Bugün hâlâ tek kuruş ödenmedi” dedi.

Aylardır alacaklarını bekleyen emekçiler, belediyenin sürekli gerekçe üretmesinden ve sürecin uzamasından büyük rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

“KRİZİN BEDELİNİ EMEKÇİLER ÖDEMEYECEK”

Açıklamada, belediye yönetiminin ekonomik kriz ve bütçe yetersizliğini öne sürerek ödeme yapmamasının kabul edilemez olduğu vurgulandı:

“Ay sonunu getiremeyen, temel ihtiyaçlarını borçla karşılayan, kredi kartı borcunu ödeyemeyen belediye emekçileri artık tükenme noktasına geldi. Krizin bedelini yine emekçilere ödetmeye çalışan bu anlayışı kabul etmiyoruz.”

“VERDİĞİNİZ SÖZÜ TUTUN”

TÜM BEL-SEN İzmir 2 Nolu Şube, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’a doğrudan çağrıda bulundu:

“Sayın Başkan Görkem Duman, emekçiyi oyalamaktan vazgeçin, alacaklarımızı ödeyin. Verdiğiniz sözü yerine getirin.”

“YARIN YİNE ALANLARDA OLACAĞIZ”

Eylemde kararlılık mesajı veren sendika, mücadelelerinin süreceğini belirtti:

“Biz TÜM BEL-SEN İzmir 2 Nolu Şube olarak alın terimizin, emeğimizin ve hakkımızın takipçisiyiz. Bugün buradayız, yarın yine alanlarda olacağız. Haklarımızı alıncaya kadar bu mücadeleyi büyüteceğiz.”