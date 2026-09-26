Son Mühür / Çeşme Belediyesi, Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) ve Alaçatı Turizm Derneği (ATD) iş birliğiyle Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı çıkarma yaptı. Fuarda kurulan Çeşme standı, ziyaretçilerden de yoğun ilgi gördü. Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı’nda Çeşme, turizm sektörünün ulusal ve uluslararası temsilcileriyle bir araya geldi.

Dört mevsim turizm hedefi öne çıktı

Çeşme Belediyesi, ÇEŞTOB ve ATD, Korto&Moretenders, Alaçatı İmren birlikteliğiyle hazırlanan stantta ilçenin doğal güzellikleri, gastronomisi, kültürel mirası, spor ve etkinlik olanakları görücüye sunuldu. Görüşmelerde Çeşme’nin turizm potansiyeli ve dört mevsim turizm hedefi öne çıkarken, yeni iş birliklerine yönelik temaslarda bulunuldu.

“Turizmimizi birlikte güçlendireceğiz”

Fuara dair değerlendirmelerde bulunan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, “Çeşmemizin eşsiz değerlerini ve dört mevsime yayılan turizm potansiyelini sektörün önemli temsilcileriyle buluşturduk. Standımıza gösterilen yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti. ÇEŞTOB ve ATD ile güç birliği içinde Çeşme’yi daha geniş kitlelere anlatmaya ve turizmimizi birlikte güçlendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.