Son Mühür / UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda geçtiğimiz yıl 169’uncu olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), gösterdiği performansla 2026 tablosunda 134’üncü basamağa kadar tırmandı. İzmir’in köklü yükseköğretim kurumu, bu derecesiyle Türkiye ölçeğindeki üniversiteler arasında da 11’inci sıraya yerleşti. Bu dereceyle birlikte DEÜ, tarihinin en yüksek derecesine ulaşmış oldu.

“Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz”

Elde edilen uluslararası ivmeyi değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, yeşil kampüs hedeflerine vurgu yaptı. Sürdürülebilirlik odaklı yatırımların kararlılıkla devam edeceğini belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, “Yeşil kampüs vizyonumuz doğrultusunda; yerleşke ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık, su, ulaşım, eğitim ve araştırma ile yönetişim ve dijitalleşme alanlarında sürdürülebilirlik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz, “Bu başarıda emeği geçen ve üniversitemizin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunan tüm mensuplarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yeryüzündeki yükseköğretim kurumlarını çevre dostu kampüs uygulamaları ve sürdürülebilirlik performanslarına göre değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması, küresel bir derecelendirme sistem olarak biliniyor. İlk kez 2010 yılında Endonezya Üniversitesi (Universitas Indonesia) tarafından başlatılan endeks, küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü gibi kritik çevresel meselelere dikkat çekmeyi amaçlıyor.