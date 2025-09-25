Son Mühür/ Beste Temel - Çeşme Belediyespor’un yaşadığı ekonomik sıkıntılara destek amacıyla düzenlenen dayanışma yemeği, siyasette de birliktelik mesajlarına sahne oldu. CHP Çeşme İlçe Kongresi öncesinde başkanlık için yarışacak Seyit Dolunay Onur ve Nadire Erol, yemekte el ele vererek birlik mesajı sundu.

Çeşme Belediyespor için el ele

2025–2026 sezonunda İzmir Süper Amatör Lig E Grubu’nda mücadele edecek Çeşme Belediyespor için ÇEŞTUR Tekke Restoran’da düzenlenen dayanışma yemeğine Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, başkan yardımcıları Banu Ayhan ve Emre Can Durmaz ile belediye meclis üyeleri katıldı.

Başkan Denizli: “Dayanışma ile büyüyeceğiz”

Yemekte konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, SMA hastası iki kardeşin hikâyesini anlatan ve Altın Portakal Film Festivali’ne kabul edilen belgesel gösterimine katıldığını hatırlatarak, bu projeye destek verdiklerini belirtti.

Sporun toplumsal gücüne dikkat çeken Denizli, “Çeşme Belediyespor bugüne kadar en çok dayanışma konusunda sıkıntı yaşadı. Oysa başarı dostluk, birliktelik ve inançla gelir. Voleybol şubemiz artık uluslararası platformlarda yarışabilecek düzeye ulaştı. Çocuklarımızın hem spor hem eğitim hayatlarında daha güçlü olmalarını istiyoruz. Burada gördüğümüz dostluk ve dayanışma en büyük gücümüzdür” dedi.

Sarısaç: “Kulübü yeniden ayağa kaldıracağız”

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Sarısaç, kulübün zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Çeşme markasını taşıyan bir kulübün geri düşmesine razı olamazdık. Amacımız, kulübümüzü yeniden ayağa kaldırmak. İlk işimiz bu dayanışma yemeği oldu çünkü birlik olmadan hiçbir hedefe ulaşılamaz” dedi.

Sarısaç, altyapıya yatırım yapacaklarını vurgulayarak, “Çeşme’nin gençlerini yetiştireceğiz, onların yolunu açacağız. Belediyemizin ve dostlarımızın desteğiyle Çeşme Belediyespor yalnızca yerelde değil, ulusal ve uluslararası alanda da adından söz ettirecek” ifadelerini kullandı.

Dayanışma gecesinden anlamlı bir bağış

Yemekte yapılan çekiliş ve açık artırmalarla kulübe önemli gelir sağlandı. Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül’ün bağışladığı kuruboya Atatürk portresi büyük ilgi gördü. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, portrenin bedelini kulüp yararına ödeyerek tabloyu satın aldı ve “Bu el emeği eseri makam odama asacağım” dedi.

Dayanışma gecesi, coşkulu bir atmosferde geç saatlere kadar sürdü.