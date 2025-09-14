Başkan Denizli’nin göreve gelmesinin ardından Kooperatif Yönetimi ile dayanışma içinde yürütülen hukuk mücadelesi sonucunda, Çeşme Belediye Meclisi’nin 19 Eylül 2024’teki olağanüstü toplantısında alınan karar doğrultusunda süreç başlatıldı. Bir yıl süren titiz çalışmaların ardından, Belediye’nin Hukuk İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve ilgili birimlerin koordinasyonuyla hak sahiplerinin mağduriyetini giderecek adımlar atıldı.

Başkan Denizli, “Vatandaşın hakkı, en büyük önceliğimizdir” diyerek 32 yıldır devam eden süreci vatandaşlar lehine sonuçlandırmanın mutluluğunu paylaştı.

Hak sahiplerine tapular teslim edildi

Düzenlenen törenle, yıllardır belirsizlik nedeniyle tapularını alamayan 300 hak sahibi vatandaşa tapuları teslim edildi. Başkan Denizli, törende yaptığı konuşmada, “Bu sadece bir tapu teslimi değil, aynı zamanda adaletin, dayanışmanın ve emeğin zaferidir” ifadelerini kullandı.

Teşekkür ve vefa

Başkan Lâl Denizli, süreç boyunca büyük özveriyle çalışan belediye birimlerine, davayı takip eden hukukçulara ve sabırla bekleyen vatandaşlara teşekkür etti. Denizli, “Bugün, Çeşme’de yıllardır çözülemeyen bir sorunu çözmenin gururunu yaşıyoruz. Hak sahiplerinin yüzündeki mutluluk, bize her şeye değdiğini gösteriyor” dedi.

Başkan Denizli, bundan sonraki süreçte de vatandaşların haklarını korumaya ve toplumsal adaletin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. İlçenin kangren hâline gelmiş sorunlarının birer birer çözüme kavuşacağı mesajını verdi.