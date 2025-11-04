İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi sabah saatlerinde silah sesleriyle sarsıldı. Kapalı durumda olan bir eğlence mekanına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, iş yerinde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Olay sabaha karşı 05.00’te meydana geldi

Edinilen bilgiye göre saldırı, saat 05.00 sıralarında Alaçatı Mahallesi’nde yaşandı. Gece kapalı olan eğlence mekanına yaklaşan saldırgan ya da saldırganlar, ellerindeki silahlarla çok sayıda el ateş etti. Mekanın dış cephesine ve camlarına mermiler isabet ederken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis geniş güvenlik önlemi aldı

Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik çemberi oluşturdu. Eğlence mekanının önünde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulundu. Polis, saldırganların olay yerinden hızla kaçtığını belirlerken, bölgedeki güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

Saldırı anı cep telefonuyla kaydedildi

Öte yandan, silahlı saldırı anının bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganların tehdit içerikli sözler söylediği ve ardından mekana ateş açtığı anlar yer alıyor. Polis, videoyu da delil olarak incelemeye aldı.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili olarak A.C. isimli bir şahıs gözaltına alınırken, 1 şüpheliyi daha arama çalışmaları ise devam ediyor.