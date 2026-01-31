Son Mühür/ Seçil Ünlü- Karabağlar Belediyesi, Osman Aksüner Mahallesi’nde hayata geçirilen 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ikinci bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

İlçe genelinde yürütülen en kapsamlı dönüşüm projelerinden biri olan çalışma, riskli yapı stokunun yenilenmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve mahalle dokusunun korunması hedefiyle sürdürülüyor.

Belediye Meclis Salonu’nda geniş katılımlı toplantı

Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer, mahalle muhtarı ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Toplantıda, projede gelinen son aşama, izlenecek yol haritası ve uzlaşma sürecine dair detaylar paylaşıldı.

Başkan Kınay: “Karabağlar’ın geleceğini birlikte kuruyoruz”

Toplantıda konuşan Başkan Helil Kınay, kentsel dönüşümün yalnızca bina yenileme süreci olmadığını vurgulayarak, bunun aynı zamanda kentin geleceğini birlikte inşa etme süreci olduğunu söyledi.

Bakanlık tarafından yetkilendirilen 106 hektarlık alanda başlatılan çalışmaların planlanan takvimden daha hızlı ilerlediğini belirten Kınay, hazırlık ve teknik süreçlerin büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti.

Osman Aksüner Mahallesi’nde ilk etapta yaklaşık 6 hektarlık alanda dönüşümün başlayacağını kaydeden Kınay, “Karabağlar’ın gerçek hikayesini ve hayalini kurduğumuz yeni yüzünü ilk kez burada somut olarak görmeye başlayacağız. Bu proje, ilçemiz adına çok önemli bir eşik” dedi.

“Süreci şeffaf ve katılımcı biçimde yürütüyoruz”

Mahalle sakinleriyle sürecin başından bu yana birebir iletişim kurduklarını dile getiren Başkan Kınay, “Bu çalışmayı kapalı kapılar ardında değil; açık, doğru ve şeffaf bir anlayışla sürdürüyoruz. Bilgi kirliliğine ve manipülasyona izin vermeden ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kocaer: “Karabağlar’da bir ilki birlikte hayata geçiriyoruz”

Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer ise projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, süreçten ve vatandaşlarla kurulan güçlü iletişimden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kocaer, “Karabağlar’da bir ilki birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu heyecanı her toplantıda sizlerle paylaşmak bizim için çok kıymetli” dedi.

Uzlaşma süreci Mart ayı başında başlıyor

Üç aylık yoğun bir teknik hazırlık döneminin geride bırakıldığını belirten Kocaer, Mart ayı başı itibarıyla uzlaşma sürecinin başlatılmasının hedeflendiğini açıkladı.

İcmal listelerinin askıya çıkarılmasının ardından yapılacak üçüncü bilgilendirme toplantısında;

Üç boyutlu bina görselleri

Kentsel tasarım projeleri

Daire dağılımları

Kat planları vatandaşlarla paylaşılacak.

Şubat ayı içerisinde mimari projelerde son eşleştirmelerin yapılacağını belirten Kocaer, “Teknik açıdan en uzun ve zorlu aşamayı geride bıraktık. Bundan sonraki süreç vatandaşlarımız için çok daha somut ve anlaşılır olacak” dedi.

Süreç boyunca iletişim destek hatları açık olacak

Kocaer ayrıca, kentsel dönüşüm sürecinde iletişim destek hatlarının aktif şekilde kullanılacağını, düzenli bilgilendirme toplantılarıyla tahliye, yıkım ve yapım aşamalarının şeffaf biçimde paylaşılacağını vurguladı.

Osman Aksüner’de şimdiye kadar neler yapıldı?

Yaklaşık 6 hektarlık alan, “1. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı” olarak belirlendi. Sürecin sağlıklı yürütülmesi için 2025 Eylül ayında Kentsel Dönüşüm Ofisi kuruldu.

Kasım ayında taşınmazların mevcut durum analizleri tamamlandı, yapı stokunun büyük bölümünün ekonomik ömrünü doldurduğu tespit edildi.

Aralık ayında yapılan 192 hane ve 38 işyeri anketinde, mahallede yaşamaktan memnuniyet oranı yüzde 81 olarak belirlendi.

Katılımcıların yüzde 76’sının kentsel dönüşüme olumlu baktığı ortaya kondu.

Mahallenin sosyal belleğini korumak amacıyla sözlü tarih çalışmaları yapıldı.

Satış potansiyeline yönelik pazar araştırmalarında alanın yüksek potansiyele sahip olduğu belirlendi.

Taşınmaz değerleme çalışmaları, SPK lisanslı bağımsız kuruluş tarafından gerçekleştirildi.

Değerleme İcmal Tabloları, 2 Şubat Pazartesi gününden itibaren 10 gün süreyle Kentsel Dönüşüm Ofisi’nde askıya çıkarılacak.

Yerinde dönüşüm ve yeni yaşam alanları hedefleniyor

Proje kapsamında parçalı mülkiyet ve imar sorunlarının çözülmesi, riskli yapı stokunun yenilenmesi, altyapı ve yeşil alan eksikliklerinin giderilmesi amaçlanıyor.

Yerinde dönüşüm esas alınarak çocuk oyun alanları, kamusal açık alanlar ve sosyal donatı alanlarıyla mahalleye yeni yaşam alanları kazandırılması planlanıyor.

Toplantı soru-cevap bölümüyle tamamlandı

Bilgilendirme toplantısı, mahalle sakinlerinin sorularını yönelttiği soru-cevap bölümüyle sona erdi. Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer, yöneltilen tüm soruları tek tek yanıtlayarak vatandaşları süreç hakkında bilgilendirdi.