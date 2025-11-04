Son Mühür / Yiğit Uzun - Şanlıurfa Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler, taşeron firma YSR Mekanik tarafından gasp edilmek istendiğini belirttikleri ücretlerini almak için bugün itibarıyla iş bırakma eylemine başladı. Ana yüklenici firma YDA ile taşeron firma arasında yaşanan ödeme krizinin faturası işçilere kesilirken, sendika temsilcileri işçilerin haklı mücadelesine destek verdi.

Sendika adına açıklama yapan Hasan Kırlangıç, yaşanan durumun inşaat sektöründe sık sık tekrarlanan bir sömürü zincirinin yeni halkası olduğunu söyledi. Kırlangıç, “İşçiler aylarca emek veriyor, alın teriyle megaprojelere hayat veriyor ama iş ücretini almaya gelince herkes birbirine top atıyor. Burada yaşanan açıkça emek gasbıdır. İnşaat işçisi köle değildir,” dedi.

Kırlangıç ayrıca, benzer bir sürecin geçtiğimiz aylarda Bayraklı Şehir Hastanesi şantiyesinde de yaşandığını hatırlatarak, “YDA’nın taşeron sistemiyle yürüttüğü projelerde sürekli benzer mağduriyetler yaşanıyor. Bu durum artık sistematik hale geldi. Şirketler sorumluluktan kaçıyor, kamu ise sessiz kalıyor. Biz sessiz kalmayacağız. Ücret haktır, gasp edilemez,” ifadelerini kullandı.

İşçiler, ücretlerini eksiksiz alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirterek şantiye sahasında nöbet başlattı. Sendika ise hem iş müfettişlerini göreve çağırdı hem de şirket yönetimlerine “sorumluluk alın” çağrısında bulundu.