Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi’nde görevleri başında saldırıya uğrayan basın mensuplarına geçmiş olsun dileklerini ileterek, basına yönelik şiddeti kınadı.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu açıklamasında basın çalışanlarına yönelik her türlü saldırının sadece kişilere değil, aynı zamanda halkın haber alma hakkına da yapıldığını belirtti. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek için çaba gösteren basın emekçilerinin toplumun vicdanı olduğunu vurgulayan Çerçioğlu, gerçek haberin peşinde olan gazetecilerin susturulamayacağını ve sindirilemeyeceğini ifade etti.

"Tüm basın camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum"

Saldırının faillerinin adalet önünde hak ettikleri cezayı alacaklarına inandığını dile getiren Çerçioğlu, "Basına yönelik şiddeti kabul etmiyoruz. Efeler ilçemizin Kalfaköy Mahallesi’nde görevini yaparken saldırıya uğrayan basın mensupları arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Kamuoyunu doğru bilgilendirmek için çalışan gerçek basın emekçilerine yönelik her türlü saldırı, yalnızca kişilere değil, halkın haber alma hakkına yapılmış bir saldırıdır. Gerçek haberin peşinde olan tüm basın mensupları, toplumun vicdanıdır. Onlar, karanlıkta ışığı yakandır; susturulamaz, sindirilemez. Saldırının faillerinin adalet önünde gereken cezayı alacağına inanıyor, tüm basın camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.