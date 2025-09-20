Soon Mühür - Uzun yıllardır koleksiyonerlerin ilgisini çeken hatalı basım paralar, son zamanlarda Avrupa’da yeniden popülerlik kazandı. Daha çok banknotlarda rastlanan basım hataları, bu sefer madeni paralarda görüldü. Özellikle 2023 ve 2024 yıllarında üretilen Euro madeni paraları, taşıdığı üretim kusurları nedeniyle koleksiyoncular arasında binlerce euroya alıcı buluyor. Uzmanlar, Avrupa seyahatlerinden sonra hatıra olarak saklanan bazı paraların, aslında cebinizde küçük bir servet taşıyor olabileceğini belirtiyor.

2 Bin 500 Euro'ya satıldı

En dikkat çekici örneklerden biri, Hamburg Elbphilharmonie 2 Euro Hatıra Parasıdır. Bu paranın hatalı basım olanları, koleksiyon pazarında 2 bin 500 Euro’ya kadar alıcı bulabiliyor. Özellikle dıştaki yıldızların yönlerinin yanlış olması gibi basım hataları, bu madeni paraları sıradan bir metalden değerli bir koleksiyon objesine dönüştürüyor.

'Spiegelei' paraları

Koleksiyoncular arasında “Spiegelei” adıyla tanınan paralar da yoğun ilgi görüyor. Bu hatalı basımlarda, paranın ortası dış halkasından daha kabarık olduğu için yumurta sarısı görünümü oluşuyor. Özellikle 2 Euro’luk modelleri oldukça kıymetli sayılıyor. Servet değerinde Hatalı basımlar içinde en çarpıcı örneklerden biri İtalya menşeli 1 Cent’lik madeni para oldu. Üzerinde olması gereken “Turiner Mole Antonelliana” simgesi yerine yanlışlıkla “Castel del Monte” figürü basıldı. Bu nadir hata, paranın değerini 6 bin 600 Euro’ya kadar yükseltiyor. Popüler olan paralar San Marino, Vatikan, Andorra ve Monaco gibi küçük devletler tarafından çıkarılan sınırlı sayıda madeni paralar da koleksiyoncuların ilgisini çekiyor. Özellikle 50 Cent’lik versiyonları piyasalarda 70 Euro’ya kadar alıcı bulabiliyor. 2002 öncesi basılan ve üzerinde eski AB haritası bulunan madeni paralar da değer kazanmış durumda. İtalya ve Almanya menşeli bazı 20 Cent paraları ise günümüzde 100 Euro’ya kadar satılıyor.