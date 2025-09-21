Halılar ev dekorasyonunun olmazsa olmaz parçaları arasında yer alıyor. Estetik ve sıcaklık sağlayan halılar, günlük kazalar nedeniyle lekelenebiliyor. Özellikle çay ve kahve gibi içecekler, halılarda uzun süre iz bırakabiliyor. Deterjanlar her zaman çözüm sunmayabilir, ancak doğal yöntemlerle leke sorununu ortadan kaldırmak mümkün.

Karbonat ve Beyaz Sirke ile Hızlı Müdahale

Halıya dökülen çay veya kahve lekesinin üzerine karbonat serpmek ve ardından beyaz sirke dökmek, en etkili yöntemlerden biri. Karışımın köpürmesi lekeyi çözmeye başlar. Birkaç dakika bekledikten sonra nemli bir bezle silmek, hem lekeyi çıkarır hem de kötü kokuyu önler.

Limon ve Tuz ile Yeni Lekelerde Etkili Temizlik

Henüz taze dökülmüş çay lekeleri için limon suyu ve tuz karışımı öneriliyor. Limon suyu lekeyi açarken, tuz sıvıyı emerek yayılmasını engelliyor. Ardından nemli bir bezle silmek, halının temiz ve parlak kalmasını sağlıyor.

Mısır Nişastası ile Nem ve Renk Kontrolü

Islak lekelerin üzerine bolca mısır nişastası serpmek, hem nemi hem de renkli sıvıyı içine çekiyor. 15-20 dakika bekledikten sonra elektrik süpürgesiyle temizlemek, halıyı lekesiz hale getiriyor ve kurumaya bırakıyor.

Beyaz Sirke ve Sıcak Su ile Kurumuş Lekelere Son

Kurumuş çay ve kahve lekeleri için bir bardak sıcak suya yarım bardak beyaz sirke eklemek yeterli. Temiz bir bezle karışımı lekenin üzerine tampon yaparak uygulamak, lekenin çözülmesini sağlıyor. Ardından kuru bir bezle nemi alınca, halı adeta yeni gibi oluyor.

Halı temizliği artık zahmetli bir iş olmaktan çıkıyor. Doğal ve basit malzemelerle kısa sürede halınızı lekesiz, temiz ve ferah hale getirebilirsiniz. Bu yöntemler, hem sağlığınızı korur hem de halınızın ömrünü uzatır. Evdeki küçük dokunuşlarla halınız her zaman göz alıcı görünebilir.