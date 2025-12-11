Son Mühür- Yaz boyunca yoğun konser temposunda çalışan ünlü şarkıcı, kısa süre önce kendine dinlenmek için vakit ayırmıştı. Sahnelerden uzak kalsa da sosyal medya paylaşımlarını sürdüren Hadise, yine hayranlarının ilgisini toplamayı başardı.

Etkinlikten özel kare: “Dün geceden”

Ünlü şarkıcı, katıldığı bir etkinlik sonrası Instagram hesabından “Dün geceden” notuyla yaptığı paylaşımı takipçileriyle buluşturdu. 40 yaşındaki sanatçı, siyah ve zarif elbisesiyle dikkat çekti.

Dövmesi sosyal medyada gündem oldu

Hadise’nin özellikle sırtındaki yazı ve kelebek figürlü dövmesi takipçilerinin ilgisini çekti. Paylaşımın kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldığı görüldü.

Sahnelerde olmasa da sosyal medya etkileşimi hız kesmeyen Hadise’nin paylaşımı, hem tarzı hem de dövme detayları nedeniyle sosyal medya kullanıcıları arasında çok beğenildi.