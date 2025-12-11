Son Mühür- Meksika’da düzenlenen ve peş peşe skandallarla gündeme gelen Miss Universe 2025 yarışmasında, ön eleme gecesinde yaşanan kaza dünyanın gündemine oturdu.

Ön eleme gecesinde korkunç kaza

19 Kasım 2025’te gerçekleşen ön eleme turunda, turuncu elbisesiyle podyuma çıkan Gabrielle Henry yürüyüşünü tamamlamak üzereyken sahnedeki bir açıklığa adım attı.

Dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düşen Henry, salonda büyük panik yarattı. Sağlık ekipleri hızla müdahale ederken model, sedyeyle sahneden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Organizasyondan acı tabloyu doğrulayan açıklama

Miss Universe yönetimi, olayın ardından yaptığı resmi açıklamada Henry’nin durumunun ciddiyetini şu sözlerle aktardı:

“Henry, ön eleme yarışması sırasında yürüyüşünü yaparken sahnedeki bir açıklıktan ciddi bir düşüş yaşadı. Bu durum, bilinç kaybıyla birlikte kafa içi kanama, kırık, yüz yaralanmaları ve diğer ciddi yaralanmalara yol açtı.”

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi

28 yaşındaki modelin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Doktorlar, Henry’nin sağlık durumunun stabil hale gelmesi durumunda tedavisinin devamı için Jamaika’ya sevk edileceğini belirtiyor.

Tüm masrafları organizasyon üstlendi

Miss Universe yönetimi, yaşanan kaza sonrası hem Gabrielle Henry’nin hastane ve tedavi giderlerini hem de süreç boyunca yanında bulunan annesinin ve kız kardeşinin seyahat ve konaklama masraflarını karşılayacağını duyurdu.

