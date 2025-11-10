Son Mühür- Netflix’in fenomen yerli yapımlarından Bir Başkadır, 5 yıllık aranın ardından ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizinin ilk sezonu büyük etki yaratmıştı

Berkun Oya imzası taşıyan dizi, 12 Kasım 2020’de yayımlanan ilk sezonunda İstanbul’un farklı sosyal sınıflardan gelen karakterlerinin kesişen hayatlarını Meryem karakteri üzerinden işlemişti. Toplumsal yapıya dair güçlü gözlemler içeren hikaye kısa sürede geniş kitlelere ulaşmıştı.

Yeni sezon için hazırlıklar başladı

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; dizinin ikinci sezonu için çalışmalar resmen başladı. Yapım ekibi provalara kısa süre içinde başlayacak. Bu sezonun daha kompakt bir formatla geleceği belirtiliyor; dizi toplam 4 bölüm olarak planlanıyor.

İkinci sezonun kadrosu güçlü isimlerden oluşacak

Kulislere yansıyan bilgilere göre, dizinin oyuncu kadrosunda ilk sezondan tanıdık ve sevilen isimler yer alacak.

İkinci sezonda rol alması beklenen oyuncular arasında şunlar bulunuyor:

Öykü Karayel , Fatih Artman , Okan Yalabık , Nur Sürer

Yapım ekibi kadronun büyük ölçüde korunacağını ve hikayenin kaldığı yerden devam edeceğini işaret ediyor.

Çekimler aralık ortasında başlayacak

Dizinin çekimlerinin aralık ayının ortalarında başlaması planlanıyor. Çekim sürecinin yaklaşık bir ayda tamamlanması ve sezonun ocak ortasında bitirilmesi hedefleniyor.