Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Planlanma Ajansı’nın çalışmalarını yansıtan İz’in peşinde, kentin içinde’ sergisinde tanıtım kokteylinde İZPA’nın çalışmalarından bahsederek, kent üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Cemil Tugay: 15 bin kişi katılımı az buluyorum

İzmir Planlama Ajansı’nın kurulması ve geliştirilmesiyle ilgili süreç hakkında basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Bu süreç başlarken belediye başkanlığı, bunun böyle bir noktaya gideceğini tahmin ettiğimizde artık dedik ki İzmir’de biraz İstanbul planlama ajansından esinlendiğimiz ama İzmir’in dinamiklerini uygun bir planlama ajansı yapalım. Benim kendimi en şanslı hissettiğin konulardan biri böyle bir hocanın desteğiyle böyle bir fikri geliştiriyor olmak. Ben kendisinin varlığıyla onun duyduğumu söylemek isterim.

Ama onunla beraber İzmir’de gerçekten takdir edilmesi gereken çok çağdaş ve yenilikçi bir kamu yönetimi anlayışına sahip bir ekipte yetişiyor. Yani yeni bir okul gibi adeta. Sürekli kendilerini geliştiriyorlar. Bu tür şeyleri konuştuğumuz zaman yani, Türkiye’de böyle şeyler şöyle oluyor ya, Belediye başkanının biri bir şeyleri yapıyorum falan diye kamuoyuna çıkar arada bir oradan da bir şeyleri öne sürer bunun keyfini sürer. Orada da birileri kendi çapında çalışır bir şeyler çıkar ama hayata dokunmaz bir faydası olmaz. Genelde böyle bir önyargıyla bakıyoruz. Burada 308 kişinin ankete katılmasını iyi bir şey görüyor hocamız, ama ben 15 bin kişi katılımı az buluyorum. Bu şunun göstergesi, bu tür işleri gerçekten inanmaktan ziyade göstermelik olarak görüyorlar.

Kimse inanmazsan inanmasın, ben inanıyorum. Benimle beraber bu fikrin oluşmasını sağlayan arkadaşlarım da inanıyor. Biz bunu neden yapıyoruz üzerine biraz belki sizi düşündürecek üzere sizi buraya davet ettik. Ben adayken demiştim bunu kuracağımızı bize destek olacak demiştim. O günden bugüne bir şeyler yapıldı ama neyi değiştirdik? Mesela sivrisinek üreme alanları mekânsal analizi, haritada gösterilen alanlarda çok sinir sinek ürüyordu. Bunları biraz daha zum yağınca Bornova’da mesela nerenin daha çok ilaçlaması gerektiği çıkıyor ortaya. Bir diğeri ise sahipsiz sokak köpekleri popülasyonu. Biz bu yayını sokak hayvanlarıyla ilgili kanun çıkmadan hazırlamıştık. Zaten bu konuyla ilgili çalışmaya hazırdık.” diye konuştu.

“İzmir’den güven talep ediyorum”

Son olarak, İzmir’in duyarlılıklarına inanarak güven talep ettiğini vurgulayan Başkan Tugay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Tüm bu süreçlerde başarılıysak mutlaka iyi bir sonuç alırız. Hoşgörü ve gönüllere hoş gelen laflar etmek güzel ama sorunu çözemedikten sonra bir anlamı yok. Kabul eden vardır etmeyen vardır.

Biz bu dönem şehrimizi bilgi sahibi deneyim sahibi insanlarla beraber yönetmeye çalışıyoruz bunun önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü sadece kendi aramızda dar bir kadroyla bir şeyler yapmaya çalışmanın bize bir şeyler getirmeyeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle konseyler kurarak yönetiyoruz. Nitelikli istihdam için kurslar açıyoruz ve bu kurslar üzerinden işe alım yapacağımızı söylüyoruz. Çünkü samimiyiz. Ben İzmir’in duyarlılıklarına, bilgeliğin inanarak biraz güven talep ediyorum. Kişisel olarak bana değil ama belediyede beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza, hocalarımıza, onlar gerçekten İzmir’i dünyayı seven, yaşama saygı duyan insanlar. İzmir’in huzurunu, tadını, keyfini arıyoruz.

Onun var olduğunu biliyoruz ve o güzelliklerin tekrar her şeyi en iyi şekilde hissetmesini sağlamak için çalışıyoruz. Böyle bir şehirde yaşayan insanların bu dünyanın en duyarlı en unlu huzurlu insanları olması lazım. Bunun için çöplerin temizlenmesi lazım, yolların yapılması lazım hepsini diyen olacak ama şuna da bakmak lazım. Çöpleri toplayınca Herkes iyi oluyor mu? Sorunlar bitmiyor. Mutlaka bir yerlerde bir şeyler istemeden de olsa sorun olacak. İnşallah geçen sürenin sonunda bir şeyleri beraber değiştirdiğimiz zaman da iyi ki yapmışız diyebiliriz.”

Koray Velibeyoğlu: Sergi on gün içinde 15 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı

Öte yandan, bir buçuk yıldır yeniden yapılanma süreci içindeyiz cümlelerini kullanan İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, "Bir buçuk yıldır yeniden yapılanma süreci içindeyiz. İZPA temelde üç temel fonksiyonla çalışıyor. Bu anlamda İZPA, doğru bilgiye ulaşma aracı olarak görüyoruz. Yaptığımız her işin bir sonuca ulaşması lazım bu anlamda yaptığımız çalışmaları sergide görmeniz mümkün. Sergi on gün içinde 15 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.” dedi.