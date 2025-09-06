Tayland’ın başkenti Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda oynanan yarı final mücadelesinde Filenin Sultanları, Japonya ile karşılaştı. TSİ 11.30’da başlayan ve TRT 1’den canlı yayınlanan karşılaşmayı Türkiye 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, milli takımları kutladı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'nu “5'te 5” yaparak lider tamamlayan 12 Dev Adam ise, son 16 turunda İsveç ile karşı karşıya geldi. Letonya'daki Arena Riga Spor Salonu'nda oynanan maçı kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı çeyrek finale yükseldi ve turnuvada yenilgisiz olarak yoluna devam etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Filenin Sultanları finalde, 12 Dev Adam için kutlama mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tugay, iki takımı da tebrik etti:

“Dünya Şampiyonası'nda rakibi Japonya'yı yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızı ve Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda rakibi İsveç'i yenerek çeyrek finale çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı en içten dileklerimle kutluyorum, her iki takımımıza da başarılar diliyorum.”