İzmir'in Buca ilçesinde uzun yıllardır esnaflık yapan Murat Mercan, geçtiğimiz pazartesi günü saat 17.00 sıralarında telefonuna gelen bildirimle neye uğradığını şaşırdı. Banka hesabına 'Ramazan Ahmet Kılıçaslan' isimli bir şahıstan 83 bin lira yatırıldığını gören Mercan, böyle bir ticareti ve alacağı olmadığı için hemen bankanın yolunu tuttu. Banka görevlilerinin Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında bilgi veremeyeceğini söyleyip "Hesaba dokunma, harcama" uyarısında bulunması üzerine esnaf durumu çözmek için harekete geçti.

Polis kuzeninin tavsiyesiyle gerçeğe ulaştı

Buca'da görev yapan polis memuru kuzeninden yardım isteyen Mercan, onun yönlendirmesiyle geçmiş hesap hareketlerini ve IBAN dökümlerini inceledi. Yapılan kontrollerde parayı gönderen Ramazan Ahmet Kılıçaslan'ın 19 Haziran tarihinde dükkanda 400 liralık bir işlem yaptığını tespit ederek paranın eski bir müşterisinden yanlışlıkla geldiğini anladı. Şahsa sosyal medya hesapları (Facebook ve Instagram) üzerinden mesaj atan ancak 3 gün geçmesine rağmen yanıt alamayan Mercan, parayı teslim edebilmek için yetkililer ve basın aracılığıyla çağrıda bulundu.

"Babamın bıraktığı en büyük miras dürüstlük"

Geçen yıl kaybettiği babasının nasihatini hatırlatan ve paranın 3 asgari ücret değerinde büyük bir miktar olduğunu belirten Murat Mercan, yaşadığı vicdani sorumluluğu "Biz annemizden, babamızdan bu düsturu öğrendik. Bizim olmayan paranın 1 kuruşu da aynı, 83 bin lirası da aynı. Buraya insanlar elbiselerini emanet ediyor, bu bizim alın terimizin parası değil. Geçtiğimiz sene babamı kaybettim; bize bıraktığı en büyük miras 'Oğlum, dökmediğin alın teri ve senin olmayan para sizin değildir' öğüdüdür. İnanın iki gündür vicdanımdan uyuyamıyorum. Belki bu para bir ameliyat parası, okul taksiti ya da ev peşinatıydı. Lütfen bize ulaşın, emanetiniz bizde. Parayı teslim edelim, vicdanımız rahatlasın. Hak etmediğimiz parayı hesabımızda tutmak bize yakışmaz." sözleriyle ifade etti.