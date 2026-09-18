Beste Temel / Son Mühür - Buca Belediyesi, vatanı uğruna canını ortaya koyan gaziler için iki güne yayılan kapsamlı bir anma ve kutlama programı gerçekleştirdi. Etkinliklerin ilk adımı Buca Belediyesi Özel Gereksinimli Bireyler Danışma ve Koordinasyon Merkezinde atıldı. Merkezdeki özel gereksinimli bireyler, gazilere hediye edilmek üzere Atatürk büstü boyama çalışması yaptı.

Çınarlar Buluşma Noktasında samimi sohbet

Programın devamında Menderes Mahallesi’ndeki Çınarlar Buluşma Noktasında Buca Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Benzer gazilerle bir araya geldi. Gazilerin anılarını ve taleplerini dinleyen Benzer, belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Ana adres Hasanağa Bahçesi oldu

Etkinliklerin ana adresi olan Hasanağa Bahçesi’nde “Sonsuz Vefa, Unutulmaz Kahramanlar” başlıklı program düzenlendi. Programa Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer’in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, gaziler, gazi aileleri ve çok sayıda Bucalı katıldı.

Zeybek gösterisi ve müzik dinletisi büyük ilgi gördü

Programda Başkan Vekili Hüseyin Benzer’in konuşmasının ardından Kıbrıs Gazisi Şükrü Karaca da bir konuşma yaptı. Konuşmaların tamamlanmasıyla birlikte İzmir Zeybek Dans halk oyunları ekibi zeybek gösterisi sundu. Anlamlı etkinlik, Nefes Yar Korosu’nun Türk Halk Müziği’nin unutulmaz eserlerini seslendirmesiyle sona erdi.