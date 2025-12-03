Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılının mart ayında yaşamını yitiren Türk müziğinin iki önemli ismi Edip Akbayram ve Volkan Konak’ı, adlarına yakışır bir konser programıyla İzmirlilerle buluşturdu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon’da düzenlenen geceye ilgi yoğun olurken salon tamamen doldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropol Orkestrası, şef Şenol Şentürk yönetiminde iki sanatçının hafızalara kazınan eserlerini senfonik düzenlemeler eşliğinde seslendirdi. Konserde Merve Mete, Su Tamay, Çağrı Ergin, Hasan Karar ve Hüseyin Tolu solist olarak sahne aldı.

“Çok büyük sanatçılardı”

Konserde sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, geceye emek veren sanatçılara ve izleyicilere teşekkür ederek, iki sanatçının müzik yaşamındaki yerinin çok özel olduğunu vurguladı. Tugay, Edip Akbayram ve Volkan Konak’ın şarkılarıyla bir dönemin anılarının şekillendiğini belirterek, onların bıraktığı izlerin unutulmayacağını ifade etti.

Konservatuvar müjdesi

Başkan Tugay konuşmasında, İzmir’in sanat ve sanatçıyla kurduğu güçlü bağa dikkat çekti. Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir konservatuvar açılacağını duyurarak, kentin sanat yaşamına kalıcı bir katkı sunacaklarını söyledi.

Şiir ve şarkılarla veda

Gecenin sonunda Başkan Tugay, Volkan Konak’ın da seslendirdiği Nazım Hikmet’in “Tahir ile Zühre Meselesi” şiirini okudu. Ardından sahnedeki sanatçılar ve izleyiciler, Edip Akbayram’ın “Güzel Günler Göreceğiz” adlı eserini hep birlikte seslendirdi. Salon, ayakta alkışlarla yankılandı.

Yoğun ilgi nedeniyle tekrar edilecek

Salonun kapasitesinin dolması nedeniyle boş alanlara ek sandalyeler yerleştirildi. Yoğun talep sebebiyle bazı sanatseverler konseri dışarıdan takip etmek zorunda kaldı. Şef Şenol Şentürk, gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek konserin yakın zamanda yeniden sahneleneceğini açıkladı.

Unutulmaz eserler sahnede

Konserde Edip Akbayram’ın toplumsal duyarlılık taşıyan eserleri ile Volkan Konak’ın yüreklere dokunan şarkıları, farklı bir atmosferde sanatseverlerle buluştu. Gittin Gideli, Aldırma Gönül, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Cerrahpaşa, Mimoza Çiçeği ve Hey Gidi Karadeniz gibi eserler salonda hep bir ağızdan söylendi. Telefon ışıklarıyla eşlik edilen konser, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.