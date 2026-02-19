Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini değerlendirmek amacıyla kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, programın sivil toplumun görüş ve önerileri doğrultusunda son hâlini alması ve kadın dayanışmasının kentin geneline yayılması hedefi ele alındı.

“Bu mücadelenin parçasıyım”

Toplantıda konuşan Cemil Tugay, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddetin karşısında olduğunu ifade etti. Tugay, annesi, ailesindeki kadınlar ve tüm kadınlar için haksızlığı kabul etmediğini belirterek, “Haksızlıkların karşısındaki mücadelenin bir parçasıyım. Kaderi gerçekten değiştirmek istiyorsak somut adımlar atmak zorundayız. Bu mücadele yalnızca 8 Mart’ta değil, yılın her günü sürmeli” dedi.

Somut adım ve kültürel dönüşüm vurgusu

Tugay, yalnızca sembolik adımların yeterli olmadığını belirterek, ihtiyaç duyulan alanlara ulaşılması, doğru kişilerle temas kurulması ve gerekli imkânların sağlanması gerektiğini dile getirdi. Kadınların karşı karşıya kaldığı ayrımcılığın ancak köklü bir kültürel dönüşümle sona erebileceğini vurgulayan Tugay, bu dönüşümün kararlılıkla yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

İzmir’in kadın tarihi hatırlatıldı

İzmir’in tarih boyunca kadınların güçlü olduğu bir kent olduğunu dile getiren Tugay, 1828 yılında ekmek zammına karşı kadınların öncülüğünde gerçekleşen ve zammın geri çekilmesiyle sonuçlanan eylemi hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir İktisat Kongresi öncesinde kadınlarla yaptığı toplantılara da değinen Tugay, “Dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadının eseridir” sözünü anımsattı.

Eğitim, eşitlik ve farkındalık çağrısı

Kadınların eğitimden ve kamusal hayattan uzaklaştırılmasına yönelik yaklaşımların bilinçli bir tutum olduğuna dikkat çeken Tugay, kadınlara yönelik şiddetin de korku yaratmayı amaçlayan bir yöntem olarak kullanıldığını ifade etti. Yetersiz cezaların bu tabloyu beslediğini belirten Tugay, sorunların bilimsel bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini söyledi. Kültürel dönüşümün; cehaletin ve korkunun ortadan kaldırılması, kadınların kamusal yaşama katılımının güçlendirilmesi ve özgüvenlerinin artırılmasıyla mümkün olacağını kaydetti.

“Birlikte daha hızlı ve güçlü olabiliriz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eşitlik ilkesine önem verdiklerini vurgulayan Tugay, kentin bazı mahalle ve ilçelerinde bu sorunun hâlen sürdüğünü belirtti. Kadınların eğitimde, istihdamda, sosyal yaşamda ve siyasette daha fazla yer almasının kenti ileriye taşıyacağını ifade eden Tugay, “Bu mücadele uzun soluklu. Haksızlığı kabullenmemeliyiz. Birlikte hareket ettiğimizde sandığımızdan daha hızlı ve daha güçlü bir süreci hayata geçirebiliriz” dedi.

Öznur Tugay: Her zaman yanınızdayım

Başkan Tugay’ın eşi Öznur Tugay ise kadın mücadelesinin her aşamasında yer almaya devam edeceğini belirterek, sivil toplum kuruluşları ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Mücadelenin yalnızca 8 Mart’la sınırlı kalmaması gerektiğini ifade eden Tugay, kalıcı ve ortak bir sistem kurulmasının önemine dikkat çekti.

Etkinlikler kentin geneline yayılıyor

Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından şubat ayı itibarıyla 8 Mart Dayanışma Noktaları oluşturuldu. Kadifekale, Agora, Hatay ve Örnekköy’de kadın dayanışma merkezlerinde çeşitli programlar hazırlandı. Torbalı, Bayraklı, Dikili, Konak ve Buca’da atölyeler, eğitimler, belgesel gösterimleri ve söyleşiler düzenlendi.

Kültürpark’ta üç gün sürecek program

8 Mart etkinlikleri, 6-7-8 Mart tarihlerinde Kültürpark’ta gerçekleştirilecek kapsamlı bir programla güçlendirildi. Paneller, atölyeler, söyleşiler, sahne etkinlikleri ve dayanışma alanlarının yer alacağı programda kadın kooperatifleri için satış alanları, çocuk etkinlik alanları ve mobil istihdam aracı da bulunacak. Dijital şiddet, kadın hakları ve ayrımcılıkla ilgili bilgilendirme çalışmaları ile farkındalık etkinlikleri de program kapsamında yer aldı.