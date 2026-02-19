Son Mühür- İzmir’in doğal taş sektöründe faaliyet gösteren üç şirket ve bir gerçek kişi hakkında konkordato kapsamında 1 yıllık kesin mühlet kararı verildi.

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 2025/750 Esas sayılı dosya üzerinden görülen konkordato davasında; Doramar Mermer Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Egemar Maden Mermer Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Er-Mer Maden Gıda Turizm Nakliye Tarım Ürünleri Restoran İnşaat Harfiyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 10 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllık kesin mühlet kararı verildi.

Mahkeme kararı doğrultusunda borçlular hakkında icra takipleri durdurulurken, yeni icra işlemleri de yapılamayacak. Süreç, konkordato komiseri gözetiminde yürütülecek. Alacaklıların, ilanın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde alacaklarını belgeleriyle birlikte konkordato komiserine bildirmeleri gerekiyor. Süresi içinde başvuru yapmayan alacaklılar, konkordato projesinin müzakerelerine katılamayacak ve oy kullanamayacak.

Doramarble’ın Almanya köklü kurucuları olan bir Türk şirketi olduğu biliniyor. Kurucularının 1990’lı yıllarda Almanya’da çeşitli inşaat projelerine işlenmiş doğal taş tedarik ederek iş hayatına atıldığı; 2001 yılında Türkiye merkezli olarak doğal taş ihracatına başladığı ifade ediliyor. O tarihten bu yana şirketin Türkiye'deki doğal taş üreticilerinin başkenti Afyonkarahisar'da 2 fabrika ve Manisa, Karacasu ve Kütahya'da üç taş ocağı kurarak Avrupa pazarına yönelik ihracat yaptığı biliniyor.

Söz konusu şirket hakkında alınan yeni karar doğrultusunda mahkeme, geçici mühlet sürecinde görevlendirilen serbest muhasebeci mali müşavir Emin Yıldırım ile hukukçu Edhem Solak’ın komiserlik görevlerinin kesin mühlet boyunca devam etmesine karar verdi. Ayrıca, kesin mühletin sonuçlarına ilişkin olarak İcra ve İflas Kanunu’nun 294. maddesinin uygulanacağı, mevcut tüm ihtiyati tedbirlerin yürürlükte kalacağı ifade edildi. Kesin mühlet süresi içinde gerekli görülmesi halinde ara kararlar verilebileceği, en geç mühletin sonunda ise konkordatonun tasdik edilip edilmeyeceğinin değerlendirileceği bir duruşma yapılacağı bildirildi.