Cemalettin Kaflı, Türkiye’nin siyasi ve hukuk camiasında tanınan bir isimdi. Kocaeli’de uzun yıllar avukatlık ve siyasi faaliyetlerde bulunan Kaflı, 54 yaşında hayatını kaybetti. Hem hukukçu kimliği hem de AK Parti’deki çalışmalarıyla bilinen Kaflı’nın vefatı, Kocaeli ve Türkiye genelinde derin üzüntü yarattı. Peki, Cemalettin Kaflı kimdir, nereli ve neden öldü? İşte hayatına dair detaylar.

Cemalettin Kaflı’nın hayatı ve eğitimi

Cemalettin Kaflı, 1 Ocak 1971 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğdu. Aslen Bilecikli olan Kaflı, çocukluk ve gençlik yıllarını Kocaeli’nin Gebze ilçesinde geçirdi. İlkokulu Gebze İstasyon Mahallesi’nde, lise eğitimini ise Gebze İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda başlayan Kaflı, Tıbbi Laboratuvar Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirerek avukatlık mesleğine geçiş yaptı. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Kaflı, mesleki kariyerine 1996 yılında Gebze’de serbest avukat olarak başladı.

Siyasi kariyeri ve başarıları

Cemalettin Kaflı, siyasi hayatına 2006 yılında AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı’nda adım attı. 2012-2014 yılları arasında AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. 2015 genel seçimlerinde AK Parti’den Kocaeli Milletvekili olarak seçildi ve 25. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer aldı. Kaflı, özellikle Kocaeli ve Gebze bölgesinde halkın sorunlarına yönelik çalışmalarıyla tanındı. Bölge halkıyla yakın ilişkiler kurarak yerel sorunlara çözüm arayan Kaflı, siyasi kariyeri boyunca aktif ve sevilen bir isim oldu. Ayrıca, Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği, Bilecikliler Derneği ve MÜSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarında görev alarak toplumsal çalışmalara da katkı sağladı.

Vefatı ve sonrası

Cemalettin Kaflı, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. 54 yaşında hayatını kaybeden Kaflı’nın vefatı, 27 Ağustos günü gerçekleşti. Cenazesi, aynı gün Gebze Mustafapaşa Camii’nde kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı’na defnedildi. Evli ve iki çocuk babası olan Kaflı’nın vefatı, siyasi çevreler ve Kocaeli halkı arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Kaflı’nın cenaze törenine, siyasetçiler, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ölüm nedeni hakkında kesin bir bilgi paylaşılmasa da, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının etkili olduğu belirtildi.