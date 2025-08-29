Aksaray’da kaybolan ve ardından Niğde’de cansız bedeni bulunan jeoloji mühendisi Tekin Atılgan, son günlerde kamuoyunun dikkatini çeken bir isim oldu. Emekli bir jeoloji mühendisi olan Atılgan’ın ölümü, trajik bir cinayetle sonuçlandı. Peki, Tekin Atılgan kimdir, nerelidir ve başına neler geldi? İşte detaylar.

Tekin Atılgan kimdir?

Tekin Atılgan, 10 Mayıs 1971 tarihinde doğdu ve aslen Aksaraylı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde jeoloji mühendisliği bölümünden mezun olan Atılgan, mesleki kariyerine devlet kurumlarında başladı. Emekliliğinin ardından Aksaray’da bir dondurma fabrikasında işçi olarak çalışmaya devam etti. 54 yaşında olan Atılgan, iki evlilik yaptı ve bu evliliklerden iki çocuğu bulunuyor. Çevresinde sakin bir kişilik olarak tanınan Atılgan, Büyük Bölcek Mahallesi’nde yaşıyordu.

Kayıp süreci ve arama çalışmaları

Tekin Atılgan’dan 17 Ağustos günü haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atılgan’ın bulunması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ekipler, Atılgan’ın otomobilini terk edilmiş halde buldu ve dondurma fabrikası çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında, Atılgan’ın kaybolduğu gün fabrikadan çıkan bir aracın Niğde’nin Altunhisar ilçesine doğru gittiği tespit edildi. Bu ipucu, soruşturmayı Altunhisar’a yönlendirdi.

Cinayet ve zanlının yakalanması

Yapılan araştırmalar sonucunda, Tekin Atılgan’ın cansız bedeni, Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı bir köyde, yol kenarında terk edilmiş bir buzdolabının içinde bulundu. Buzdolabının üzeri boyanmış ve yakılmaya çalışılmıştı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Atılgan’ın cesedi üzerinde yapılan otopsi, tabancayla vurularak öldürüldüğünü ortaya koydu. Polis, cesedin taşındığı aracın, Atılgan’ın mesai arkadaşı Y.C.K.’ye (27) ait olduğunu belirledi. Şüpheli Y.C.K., Kayseri’de saklandığı yerde gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.