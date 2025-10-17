Son Mühür- Programda kendisine yöneltilen bir soruya yanıt veren Cemal Hünal, “Şafak Sezer’le asla oynamam” ifadelerini kullandı. Bunun nedenini ise şöyle açıkladı:

“Tanıştık, ama bana selam vermedi. Ben de küstüm. O günden sonra da birlikte çalışmayı düşünmedim.”

Savcılığa başvurmuştu

Cemal Hünal, geçtiğimiz günlerde farklı bir konuyla da gündeme geldi. Oyuncu, kısa süreliğine verdiği bir oyunculuk dersinin ardından imzasının taklit edilerek öğrencilere sahte sertifikalar dağıtıldığını belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

“İmzam ticari amaçla kullanıldı”

Hünal’ın avukatı aracılığıyla savcılığa iletilen dilekçede, ünlü oyuncunun yalnızca kısa süreli bir fikir dersi verdiği, ancak dersin ardından bir ajans tarafından imzasının ve fotoğrafının izinsiz biçimde kullanıldığı ifade edildi.