Son Mühür - Eylül ayının gelmesiyle birlikte emekliler için banka promosyon yarışı yeniden hız kazandı. Temmuz ayında yapılan maaş zammının ardından yeni arayışlara yönelen emekliler için bankalar kampanyalarını güncelledi. Daha önce sadece bir banka 27 bin TL seviyesinde promosyon sunarken, artık birçok banka bu rakamlara yaklaşan tekliflerle öne çıkıyor. Özel bankalardan biri, 30 Eylül 2025’e kadar maaşını taşıyan emeklilere 26 bin TL nakit promosyonun yanı sıra, ek avantajlarla birlikte toplamda 28 bin 500 TL’ye kadar ödeme imkanı sağlıyor. Ayrıca, yakınıyla birlikte başvuru yapan emeklilere kişi başı 250 TL, toplamda ise 2 bin 500 TL’ye varan ek kazanç fırsatı da sunuluyor. Böylece emekliler, promosyon miktarlarını daha da artırabiliyor.

Enflasyon belirleyecek

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25-29 aralığında açıklanırken, piyasalarda beklenti yüzde 29 seviyelerine yakın seyrediyor. Uzmanlara göre bu oranlar, ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 7 ile 10 arasında bir zam yapılabileceğine işaret ediyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda ise banka promosyonlarının 30 bin TL seviyelerine ulaşması yüksek bir olasılık olarak değerlendiriliyor.

Nelere dikkat edilmeli?

Uzmanlar, emeklilerin sadece promosyon tutarına odaklanmamaları gerektiğine dikkat çekiyor. Bankaların sunduğu ek hizmetler, dijital bankacılık kolaylıkları, kredi seçenekleri ve çeşitli kampanyaların da göz önünde bulundurulması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca, maaş karşılığında kredi kullanmış olan emeklilerin banka değişikliği yapamayacağına ve bu nedenle mevcut sözleşme şartlarının dikkatlice incelenmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

Kritik tarih belli oldu

Şu an itibarıyla 27 bin TL seviyesinde olan promosyonlar, ek avantajlarla birlikte 28 bin 500 TL’ye kadar yükselebiliyor. Yıl sonu enflasyon verilerine bağlı olarak, ocak ayında bu tutarın 30 bin TL’yi aşması bekleniyor. Ancak uzmanlar, emeklilerin banka tercihini yaparken yalnızca promosyon miktarına değil, uzun vadede yarar sağlayacak hizmet ve imkanlara da dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. Öte yandan, kulislerde Eylül ayı içinde promosyon tutarlarının 35 bin TL’ye kadar çıkabileceği yönünde iddialar konuşuluyor. Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla bu rakamın kısa sürede gerçeğe dönüşebileceği belirtiliyor.