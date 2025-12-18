Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Son operasyonda Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ayrıca, dün akşam iş dünyasından Burak Ateş ve Kasım Garipoğlu hakkında da aynı soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Başsavıcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın açıklaması şu şekilde:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/219794 CBS sayılı soruşturma dosyasına istinaden kamuoyuna tarafından tanınan ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda aşağıda isimleri yazılı kişiler ile ilgili olarak (Şahısların evlerinde arama icra edilmiştir İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 18.12.2025 tarihinde saat: 07:00'dan itibaren;

Sarıyer ilçesi (2 Adres) Eyüp, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt (5) Adres olmak üzere toplam (7) adreste (7) şüpheliye yönelik olarak arama faaliyeti icra edilmiştir.

3-Şüpheli Mümine Senna YILDIZ isimli şahsın evinde yapılan aramada (5) gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirilmiş olup; gözaltı kararı bulunan şüphelilerin durumu aşağıda belirtilmiştir.

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden yakalananlar:

İrem SAK

Danla BİLİÇ

Mümmine Senna YILDIZ

Aleyna TİLKİ

Adresinde bulunamayanlar:

Melisa DÖNGEL

Yusuf GÜNEY

Cihan ŞENSÖZLÜ