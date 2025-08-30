Türk hentbol camiası, İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı’nın başarılı sporcusu Cem Denli’nin vefatıyla büyük bir kayıp yaşadı. 2 Ağustos tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Denli, 34 yaşındaydı. Türkiye Hentbol Federasyonu’nun duyurusuyla kamuoyuna açıklanan bu acı haber, spor dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Peki, Cem Denli kimdir, nereli ve neden öldü? İşte detaylar.

Cem Denli kimdir?

Cem Denli, 1991 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Ankaralı olan Denli, işitme engelli bir sporcu olarak hentbol kariyerine genç yaşta başladı. İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı’nın kilit oyuncularından biri olan Denli, uzun yıllar milli forma altında Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etti. Sporculuğuyla olduğu kadar disiplinli ve azimli kişiliğiyle de tanınan Denli, takım arkadaşları ve hentbol camiası tarafından sevilen bir isimdi. Kariyeri boyunca hem saha içindeki performansıyla hem de liderlik vasıflarıyla öne çıktı. Ankara’da çeşitli yerel kulüplerde forma giyen Denli, özellikle milli takımdaki başarılarıyla adını Türk spor tarihine yazdırdı.

Başarıları ve katkıları

Cem Denli, İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı’nda uzun yıllar boyunca önemli başarılara imza attı. 2017 Samsun Deaflympics’te altın madalya kazanarak Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı. Ayrıca, 2014 Samsun Dünya Şampiyonası’nda dünya ikinciliği ve 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası’nda dünya üçüncülüğü elde etti. Geçen yıl Türkiye İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası’nda da kupa kaldıran Denli, Türk hentboluna unutulmaz katkılar sağladı. Teknik kapasitesi, saha içindeki mücadeleci ruhu ve takım oyununa olan bağlılığıyla tanınan Denli, genç sporcular için de bir rol modeldi. Türkiye Hentbol Federasyonu, Denli’nin bu başarılarını vurgulayarak onun Türk sporuna olan etkisini resmi açıklamasında ifade etti.

Neden öldü ve sonrası

Cem Denli, 2 Ağustos günü Ankara’da geçirdiği motosiklet kazası sonucu ağır yaralandı. Kaza sonrası hemen hastaneye kaldırılan Denli, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak, yaklaşık bir ay süren yaşam mücadelesine rağmen 29 Ağustos günü hayatını kaybetti. Türkiye Hentbol Federasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milli sporcumuz Cem Denli’nin 2 Ağustos tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz” ifadelerine yer verdi. Federasyon, Denli’ye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve hentbol camiasına başsağlığı diledi. Cenaze törenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak Denli’nin naaşının Ankara’da defnedilmesi bekleniyor. Vefatı, hentbol camiasında büyük bir boşluk bıraktı.