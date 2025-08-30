Ankara’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 2025 yılında da başkent, Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümünü çeşitli etkinlikler ve resmi geçit töreniyle anacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden başlayarak Ulus’taki Birinci Meclis’e kadar uzanan geçit töreni, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Ankara’daki 30 Ağustos geçit töreni saat kaçta başlayacak? İşte detaylar.

Resmi geçit töreni saati ve güzergahı

Ankara’daki 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi geçit töreni, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 10:30’da başlayacak. Tören, TBMM tören alanından start alacak ve İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Ulus Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi’ni takip ederek Ulus’taki Birinci Meclis binasına kadar devam edecek. Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşları ve Mehteran Birliği ile Karma Bando’nun konserleri, törene renk katacak. Tören öncesi, saat 07:00’den itibaren Anıtkabir’de çelenk sunma töreni düzenlenecek ve saat 12:00’de 21 pare top atışı yapılacak.

Etkinlik programı ve diğer detaylar

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, sabah saatlerinde Anıtkabir’de devlet erkanının katılımıyla başlayacak. Saat 10:30’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Anıtkabir ziyareti gerçekleştirilecek, ardından saat 11:30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tebrikat töreni düzenlenecek. Resmi geçit töreni, TBMM önünden saat 10:30’da başlayarak halkın yoğun katılımıyla devam edecek. Tören kapsamında, askeri birliklerin geçişi ve Türk Yıldızları’nın selamlama uçuşları izlenebilecek. Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resepsiyon ve konserler düzenlenecek. Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü, tören nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu; bu nedenle vatandaşların alternatif güzergahları kullanması öneriliyor.

Ankara’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, konserler ve etkinliklerle taçlanacak. 29 Ağustos’ta Can Bonomo, Etimesgut Belediyesi Türk Beyleri Kent Meydanı’nda sahne alarak bayram coşkusunu şarkılarıyla pekiştirdi. Ardından 30 Ağustos’ta Zeynep Bastık aynı meydanda sevenleriyle buluştu ve bayrama özel repertuvarıyla kutlamalara renk kattı. Bunun yanında Göksu Parkı’nda düzenlenecek IOM sınıfı radyo kontrollü yelkenli yarışları, sabah erken saatlerden itibaren gün boyu sürecek heyecanlı anlara sahne olacak. Böylece Ankaralılar hem müzik hem de sporla bayramın anlamını bir arada yaşayacak.

Keçiören’de ise kutlamalar, rap müziğinin güçlü ismi Ceza’nın konseriyle renklenecek. 30 Ağustos Cumartesi akşamı Kalaba Kent Meydanı’nda gerçekleşecek konser, binlerce vatandaşı bir araya getirecek. Etkinlik, Büyük Taarruz’un yıl dönümünde özgürlüğün ve bağımsızlığın simgesini müzikle buluşturarak Zafer Bayramı coşkusunu ilçenin dört bir yanına yayacak.

Trafik düzenlemeleri ve vatandaşlara öneriler

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, 30 Ağustos günü saat 06:00’dan itibaren tören güzergahındaki bazı yollar trafiğe kapatılacak. Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşak-Ulus Meydanı arası), Dikmen Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi gibi ana arterler, tören süresince araç geçişine kapalı olacak. Vatandaşların, töreni izlemek için erken saatlerde alana gelmesi ve toplu taşıma araçlarını tercih etmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca, tören alanında güvenliği sağlamak için geniş güvenlik önlemleri alınacak. Ankara’daki 30 Ağustos etkinlikleri, hem resmi törenlerle hem de halkın katılımıyla bayram coşkusunu yansıtacak.