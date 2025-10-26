Yer bilimci ve akademisyen Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul Sarıyer Yeniköy Mahallesi’ndeki villada yaklaşık dört yıldır ikamet ediyor. Ancak villa yaklaşık 1,5 yıl önce satışa çıkarıldı ve yeni mülk sahibi Garen Ç., villada yaşamayı planladığını belirterek Şengör’den çıkmasını istedi. Şengör, aylık 200 bin TL kira ödemesine rağmen evden ayrılmayı reddetti. Villanın yeni sahibi Garen Ç., “Kendi ailemle oturacağım” diyerek İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu ve tahliye talebinde bulundu.

Mülk sahibinin dilekçesini kabul eden mahkeme süreci başlattı. Şengör’ün ise tahliye talebini reddettiği, hukuki haklarını kullanmak üzere hazırlık yaptığı öğrenildi.

Bu gelişme, akademisyeni özel yaşamında da gündeme taşıdı. Dava duruşmasının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.