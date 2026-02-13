Son Mühür - Trafik cezalarının artırılmasını da kapsayan Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeyle Karayolları Trafik Kanunu’nda kapsamlı değişikliklere gidilirken, para cezaları artırıldı ve ehliyet ile araçlara yönelik yaptırımlar daha ağır hale getirildi.

Yeni trafik cezaları meclisten geçti

Alkollü araç kullanmanın cezası

Yeni düzenlemeye göre 0,50 promilin üzerinde alkollü şekilde araç kullananlara uygulanan ceza 25 bin liraya çıkarılıyor. İkinci kez alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere 50 bin lira, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin lira para cezası verilecek. Uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlara 150 bin lira ceza uygulanırken ehliyetleri de iptal edilecek. Kolluk kuvvetlerinin alkol veya uyuşturucu ölçümünü reddeden sürücülere de aynı tutarda ceza kesilecek ve ehliyetlerine 5 yıl süreyle el konulacak.

Trafikte saldırı için takip etme cezası

Yeni düzenlemeyle trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden ya da bu amaçla aracından inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası verilecek. Bu kişilerinin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınırken, kullandıkları araçlar da 30 gün boyunca trafikten men edilecek. Ehliyetlerine el konulan sürücüler, psikoteknik değerlendirmeden geçtikten sonra belgelerini yeniden alabilecek.

Ehliyetsiz araç kullanma

Yeni düzenlemeye göre ehliyetsiz şekilde motorlu araç kullananlara 40 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ehliyeti geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullananlar ile sürücü belgesi iptal edilmesine rağmen direksiyon başına geçenlere ise 200 bin lira ceza kesilecek. Ayrıca ehliyeti iptal edilen kişilere araç kullandıran araç sahiplerine de tescil plakası üzerinden 40 bin lira idari para cezası verilecek.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

Yeni düzenlemeye göre kırmızı ışık ihlali sonucu kazaya neden olan sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak. Son ihlal tarihinden geriye doğru bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen sürücülerin ehliyeti ise iptal edilecek. Kırmızı ışık ihlallerinde para cezaları da tekrar sayısına göre kademeli olarak artırılacak; ikinci ihlalde 10 bin lira, üçüncüde 15 bin lira, dördüncüde 20 bin lira, beşincide 30 bin lira ve altıncı ihlalde 80 bin lira ceza uygulanacak.

Drift'in cezası

Yeni kanunla, kamuoyunda “drift atmak” olarak bilinen akrobatik sürüşlere yönelik cezalar yeniden düzenlendi. Buna göre tehlikeli hareketler yaparak araç kullanan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek; sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları da 60 gün trafikten men edilecek. Ehliyetlerin iadesi, sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçmesi ve para cezasının tamamen ödenmesi şartına bağlandı. Son ihlal tarihinden geriye doğru 5 yıl içinde ehliyeti ikinci kez geri alınan sürücülerin belgeleri ise tamamen iptal edilecek. Öte yandan bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yaya yollarında kullanılması halinde sürücülere 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Cep telefonu kullanmanın cezası Yeni düzenlemeye göre seyir halindeyken cep telefonu ya da benzeri haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Son ihlal tarihinden geriye doğru bir yıl içinde aynı kuralın ikinci kez ihlal edilmesi durumunda ceza 10 bin liraya çıkacak. Bir yıl içinde üçüncü ve daha fazla ihlal tespit edilmesi halinde ise her seferinde 20 bin lira ceza kesilecek ve sürücü belgelerine 30 gün süreyle el konulacak. Düğün konvoyu düzenleme Yeni düzenlemeyle trafikte makas atan, otoyol ve bölünmüş yollarda ters istikamette araç kullanan ya da konvoy halinde veya bireysel olarak diğer araçların geçişini zorlaştıracak şekilde keyfi hareketlerle trafiği engelleyen sürücülere 90’ar bin lira idari para cezası uygulanacak. Ambulans geçişini engelleme Yeni düzenlemeye göre geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ambulans veya itfaiye araçlarına yol vermeyenlere ise 46 bin lira ceza kesilecek; ayrıca ehliyete el koyma ve aracın trafikten men edilmesi gibi yaptırımlar da devreye girecek. Araçlar arasındaki takip mesafesine uymayanlara 5 bin lira ceza verilirken, kavşaklarda geçiş hakkı kurallarını ihlal edenlere bin ila 5 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak. Hız sınırına uymama Yeni kanunla Karayolları Trafik Kanunu’nun hız sınırlarına ilişkin hükümlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre sürücüler, aksine bir karar bulunmadıkça ve trafik işaretleriyle farklı bir sınır belirlenmedikçe yönetmelikte yer alan hız limitlerini aşamayacak. Teknik cihazlar veya çeşitli yöntemlerle yapılan tespitlerde, yerleşim yeri içinde hız sınırını 6-10 km/saat aşanlara 2 bin lira, 11-15 km/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 km/saat aşanlara 6 bin lira, 21-25 km/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 km/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 km/saat aşanlara 15 bin lira, 46-55 km/saat aşanlara 20 bin lira, 56-65 km/saat aşanlara 25 bin lira ve 66 km/saatten fazla aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yerleşim yeri dışında ise hız sınırını 11-15 km/saat aşanlara 2 bin lira, 16-20 km/saat aşanlara 4 bin lira, 21-25 km/saat aşanlara 6 bin lira, 26-30 km/saat aşanlara 8 bin lira, 31-40 km/saat aşanlara 12 bin lira, 41-50 km/saat aşanlara 15 bin lira, 51-60 km/saat aşanlara 20 bin lira, 61-70 km/saat aşanlara 25 bin lira ve 71 km/saatten fazla aşanlara 30 bin lira ceza kesilecek. Ayrıca yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 km/saat aralığında aşan sürücülerin ehliyetlerine her ihlalde 30 gün, 56-65 km/saat aralığında aşanların 60 gün ve 66 km/saatten fazla aşanların ise 90 gün süreyle el konulacak. Trafik zabıtası uygulaması Yeni düzenlemeye göre otoyollardan sorumlu birimlerde görev yapan trafik zabıtası, sorumluluk alanıyla sınırlı kalmak şartıyla ve İçişleri Bakanı’nın onayıyla genel zabıta olarak da görevlendirilebilecek. Trafik zabıtasının bulunmadığı ya da yetersiz kaldığı bölgelerde ise, sorumluluk sahasına göre genel zabıta; ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde trafiği düzenleme ve trafik suçlarına müdahale etme yetkisine sahip olacak. Ağır tonajlı araçlar için izin Yeni düzenlemeye göre özellikli yük taşıyan araçların trafiğe çıkabilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü’nden izin alınması zorunlu olacak. Bu araçlardan ayrıca karayolu kullanım bedeli tahsil edilecek ve ödenecek tutar; dingil başına tonaj, dingil sayısı ile taşıma mesafesi gibi kriterlere göre her yıl yeniden belirlenecek. İzin süreçlerine ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenecek. Trafik zabıtasından destek talep edilmesi durumunda ise günlük 16 bin lira hizmet bedeli uygulanacak. Polisin "dur" ihtarına uymamak Yeni düzenlemeye göre polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücülere 200 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, kullandıkları araçlar da 60 gün boyunca trafikten men edilecek. Plaka değiştirmek Yeni düzenlemeye göre yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka kullanan ya da araçta bulunması gereken sayıda plaka takmayan sürücülere 4 bin lira idari para cezası uygulanacak; plakalar uygun hale getirilene kadar araçlar trafikten men edilecek. Başka bir araca ait tescil plakasını, geçici tescil plakasını, yetkili kuruluşça verilmemiş plakayı, tescil kaydı bulunmayan ya da sahte plakayı kullananlara ise 140 bin lira ceza kesilecek, sürücü belgelerine 30 gün süreyle el konulacak ve araçlar 30 gün trafikten men edilebilecek. Ayrıca plakanın farklı okunmasına ya da okunamamasına bilerek neden olacak şekilde değişiklik yapan sürücüler de 140 bin lira idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak ve araçları 30 gün süreyle trafikten men edilecek.